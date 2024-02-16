Almanya'da H5N1 paniği: yeni bir kuş gribi vakası daha ortaya çıktı! Güvenlik tehdidi

Almanya'nın başkenti Berlin'in Wannsee semtinde bulunan ölü bir kızda kuş gribi virüsüne rastlandı.

Adalet ve Tüketiciyi Koruma Senatörlüğü Cuma günü yaptığı açıklamada, hayvanın Wannsee'de ölü bulunduğunu duyurdu. Aralık 2023'te de benzer bir vaka yaşanmıştı. O zaman da bir fasulye kazında virüs tespit edilmişti. Friedrich Loeffler Enstitüsü tarafından Perşembe günü doğrulandığı üzere, bu da H5N1 alt tipiydi.

Soğuk havaların kuş gribinin yaygınlaşmasına zemin hazırladığı hatırlatılırken, yetkililer virüsün tüm yıl boyunca Avrupa'daki yabani kuş popülasyonlarında mevcut olduğunu ileri sürüyor

2022 yılının sonunda bir su kuşunda kuş gribi tespit edilmesinin ardından hayvanat bahçesi haftalarca kapalı kalmak zorunda kalmıştı.

İnsanlar münferit vakalarda virüsle enfekte olabilmelerine rağmen, insandan insana bulaşma henüz belgelenmedi.

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