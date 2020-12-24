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Gündem Almanya'da firari Can Dündar'a kalkan oldular
Gündem

Almanya'da firari Can Dündar'a kalkan oldular

MİT TIR’ları davasında vatana ihanetten yargılanan firari casus Can Dündar'a verilen ceza Almanya'da gündem oldu. Almanlara hain Dündar'ın korunması gerektiğini savundu.

Yeniakit Publisher
2020-12-24 14:57:00 -
Almanya'da firari Can Dündar'a kalkan oldular

MİT TIR’ları davasında vatana ihanetten yargılanan firari casus Can Dündar'ın 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılması Almanya'yı rahatsız etti.

Almanya'da yaşayan gazeteci Can Dündar'ın Türkiye'de "MİT Tırları" davasında 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılması Alman basınında gündem oldu.

"Kölner Stadt-Anzeiger" gazetesinin Can Dündar hakkındaki mahkeme kararıyla ilgili, "Can Dündar Almanya'da yaşadığı için mutluluk duyabilir. Türkiye'de kalmış olsaydı hayatının geri kalanını demir parmaklıklar ardında geçirmek zorunda kalacaktı" denilerek küstah bir iftirada bulunuldu.

Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre; "Neue Osnabrücker Zeitung" ise karar sonrasında Alman polisinin Dündar'a gerekli korumayı sağlaması gerektiği belirtildi:

"Can Dündar'ın yaptığı iş, Türkiye'nin silah sevkiyatıyla ilgili Cumhurbaşkanının hoşuna gitmeyecek hassas bir haberi yayımlamak. Açık toplumlarda bir gazeteciye bundan dolayı ödül verilirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve iktidar kesimi araştırmacı gazeteciliği devlet düşmanı bir eylem olarak görüyor. Erdoğan'ın kolu uzaklara kadar uzanıyor. Almanya'da yaşayan Türkler arasında da, Dündar hakkındaki kararı şiddet içeren bir tepki ya da kaçırma için açık çek olarak görebilecek çok sayıda taraftarı var. Dündar'ı yeterli bir şekilde korumak Almanya'daki güvenlik makamlarının görevi."

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