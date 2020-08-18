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Aktüel Almanya’da finans kuruluşuna "vergi baskını"
Aktüel

Almanya’da finans kuruluşuna "vergi baskını"

Köln Savcılığı tarafından, 3 şehirde bilişim uzmanlarının da katılımıyla yapılan aramalarda vergi kaçakçılığına yönelik kanıtların izi sürüldü

Yeniakit Publisher
2020-08-18 16:46:12 -
Almanya’da finans kuruluşuna "vergi baskını"

BERLİN (AA) - Almanya Köln Savcılığı, "cum-ex" olarak adlandırılan işlemler yoluyla vergi kaçakçılığı şüphesiyle Hamburg, Frankfurt ve Münih'teki çeşitli finans kurumlarının binalarında arama yapıldığını duyurdu.

Köln Savcılığı'ndan yapılan açıklamada, bu sabah vergi kaçakçılığı şüphesiyle Hamburg, Frankfurt ve Münih'teki çeşitli banka ve finans kurumlarının binalarında arama yapıldığı kaydedildi.

Savcılık, finans kurumlarına ilişkin isim vermezken, Alman basınına göre özel bankalar Hauck&Aufhäuser ve Varengoldbank binalarında arama gerçekleştirildi.

Finans kurumlarında yönetici ve çalışanlar dahil çok sayıda kişinin vergi kaçakçılığı şüphesi altında soruşturulduğunu hatırlatan savcılık, bugünkü aramalara bilişim uzmanlarının da katılarak vergi kaçakçılığına dair kanıtlar aradığının altını çizdi.

Dünyanın dört bir yanında pek çok finans kurumunun, yabancı yatırımcılara sermaye geliri üzerinden hakları olmayan vergi iadesi almalarını sağlayarak cum-ex işlemlerine dahil olduğu ortaya çıkmıştı.

"Temettü transfer" olarak bilinen ve haksız yere vergi iadesi almak için iki tarafın da hisse sahipliğini talep etmesine izin veren yasal boşluktan yararlanmayı sağlayan cum-ex işlemlerinin hacmi, milyarca dolar olarak ifade ediliyor.

Almanya'nın da 63 milyar dolar vergi kaybı ile cum-ex işlemlerinden en fazla zarar gören ülkeler arasında yer aldığı belirtilmişti.

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