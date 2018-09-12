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Almanya'da Erdoğan alarmı! Ertelenebilir

Bundesliga'da Hertha Berlin - Bayern Münih maçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti nedeniyle ertelenebilir. Berlin Emniyet Müdürü, Erdoğan'ın ziyareti nedeniyle geniş güvenlik önlemleri alınmasının gündemde olduğunu ve bu nedenle maçın ileri bir tarihe alınabileceğini belirtti.

12 Eylül 2018 Çarşamba 14:35
Almanya'da Erdoğan alarmı! Ertelenebilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28-29 Eylül tarihlerinde Almanya'ya gerçekleştireceği ziyaret, Bundesliga'yı da etkiledi.

Almanların yüksek tirajlı gazetesi Bild'de yer alan habere göre Angela Merkel'le görüşmek için Berlin'e gidecek olan Erdoğan'ın ziyareti, 28 Eylül'de oynanması planlanan Hertha Berlin-Bayern Münih maçının ertelenmesine neden olabilir.

Gazeteye konuşan Berlin Emniyet Müdürü, Erdoğan'ın ziyareti nedeniyle geniş güvenlik önlemleri alınmasının gündemde olduğunu ve bu nedenle Hertha Berlin-Bayern Münih maçının da daha ileri bir tarihe alınabileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23-27 Eylül'de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak için ABD'de olacak. Cumhurbaşkanı, Birleşik Devletler'den dönüşünde ise Almanya'yı ziyaret edecek. (Fanatik)

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 14:35
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Almanya
  3. Herta Berlin
  4. Bayern Münih

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