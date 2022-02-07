Almanya'da ekonomik daralma! Sanayi üretimi azaldı
Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) tarafından paylaşılan verilere göre Almanya'nın sanayi üretimi düşüş gösterdi.
Tedarik zincirlerindeki aksaklıkların etkisiyle sanayi üretimi aralıkta bir önceki aya göre yüzde 0,3 azaldı. Analistler ise kasımda yaşanan yüzde 0,3'lük artışın ardından aralık ayında da üretimin yüzde 0,4 yükseleceğini öngörüyordu.
İmalat sektöründe sanayi üretimi aralıkta bir önceki aya göre yüzde 1,2 artarken, inşaat sektörü yüzde 7,3 daraldı.
Sanayi üretiminde geçen yılın aynı ayına göre düşüş de yüzde 4,1 olarak gerçekleşti.