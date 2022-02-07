  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Almanya'da ekonomik daralma! Sanayi üretimi azaldı
Ekonomi

Almanya'da ekonomik daralma! Sanayi üretimi azaldı

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) tarafından paylaşılan verilere göre Almanya'nın sanayi üretimi düşüş gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-07 11:47:00 -
Almanya'da ekonomik daralma! Sanayi üretimi azaldı

Tedarik zincirlerindeki aksaklıkların etkisiyle sanayi üretimi aralıkta bir önceki aya göre yüzde 0,3 azaldı. Analistler ise kasımda yaşanan yüzde 0,3'lük artışın ardından aralık ayında da üretimin yüzde 0,4 yükseleceğini öngörüyordu.


İmalat sektöründe sanayi üretimi aralıkta bir önceki aya göre yüzde 1,2 artarken, inşaat sektörü yüzde 7,3 daraldı.

Sanayi üretiminde geçen yılın aynı ayına göre düşüş de yüzde 4,1 olarak gerçekleşti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay