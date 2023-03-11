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Dünya Almanya'da eczanede rehine krizi
Dünya

Almanya'da eczanede rehine krizi

Almanya'nın Karlsruhe şehrinde bir eczanede çok sayıda kişinin rehin alınmasının ardından polis, geniş çaplı operasyon başlattı.

Yeniakit Publisher
2023-03-11 07:13:00 -
Almanya'da eczanede rehine krizi

 Almanya'nın Karlsruhe şehrinde bir eczanede çok sayıda kişinin rehin alınmasının ardından polis, geniş çaplı operasyon başlattı.
Almanya'nın Karlsruhe şehrinde bir eczanede çok sayıda kişinin rehin alındığı bildirildi. Bölgeye çok sayıda polis sevk edilirken, eczane çevresi kordon altına alındı. Yetkililer, halkı Ettlinger Caddesi'nden uzak durmaya çağırdı. Polisin konuştuğu faillerin içeride rehin bulunan kişiler için 1 milyon euro fidye istedikleri belirtildi.

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