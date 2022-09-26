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Gıda Almanya'da 'döner' krizi
Gıda

Almanya'da 'döner' krizi

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle gıda fiyatları dünya çapında artıyor. Almanya'daki dönerciler, artan maliyetlere başa çıkmakta zorlanıyor.

Yeniakit Publisher
2022-09-26 21:08:00 -
Almanya'da 'döner' krizi

Ukrayna-Rusya gerilimi Almanya'da gıda fiyatlarını artırdı.

Et, un, bitkisel yağ gibi ürünlerin yanı sıra enerji maliyetlerinin yükselmesi, ülkedeki Türk dönercileri de etkiledi.

Başkent Berlin'de 3,5 euroya satılan döner, artık 5 ila 6 euroya satılmaya başlandı.

Fiyat artışı nedeniyle müşteri kaybeden dönerciler kapanma tehlikesiyle karşı karşıya.

KÜRESEL GIDA FİYATLARINDA REKOR

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), küresel gıda fiyatlarının Ukrayna-Rusya savaşının arzı kesintiye uğratması nedeniyle, bitkisel yağlar ve tahıl ürünleri öncülüğünde martta tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını bildirmişti.

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