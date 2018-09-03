Almanya’da “dijital inovasyon” tartışması

Kendi ulusal pazarını GAFA’ya (Google, Apple, Facebook, Amazon) kaptıran Almanya, bunu dijital inovasyonda geri kalmasına bağlıyor. Dijital inovasyonda geri kalınmasının sebebi ise Alman şirketlerindeki hiyararşi, internet hızını kısıtlayan eski altyapı ve yetenek eksikliği olarak görülüyor.

‘YÜKSEK HİYERARŞİ’ SORUN

Alman Ekonomi Enstitüsü (IW) Dijital Dönüşüm Ekonomisti Barbara Engels, yüksek hiyerarşi, eksik araçlar, personelin yeni araçları kullanmadaki isteksizliği, eski altyapı ve yetenek kısıtlaması gibi nedenlerin Almanya’nın dijital inovasyon gelişiminde sorun teşkil ettiğini dile getirdi. Alman şirketlerinin dijital çağda zor dönem geçirmesinin arkasındaki diğer bir nedenin zihniyet sorunu olduğunu vurgulayan Engels, “Alman şirketleri için büyük bir sorun şudur ki geçmişte çok başarılıydılar ve başarılı olmaya devam ediyorlar. Ancak, bu durum şirketler zihniyetini değiştirmezlerse yakın gelecekte değişecek” ifadesini kullandı.