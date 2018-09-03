THY - Konya
0553 313 94 23

Almanya’da buluşup teknolojiyle zirve yaptılar

Teknoloji fuarı IFA’da firmalar ürünleri ile yarıştı. Yerli üretim gücünü ortaya koyan Türk firmaları yeni ürünlerini sergilerken, tüketicilere de hayatın kolaylıklarını sunmuş oldu.

03 Eylül 2018 Pazartesi 09:36
Almanya’da buluşup teknolojiyle zirve yaptılar

Berlin Messe Fuar Merkezi’nde 31 Ağustos’ta başlayan ve 5 Eylül 2018 tarihine kadar sürecek olan IFA 2018 Fuarı, son gelişmeleri teknoloji meraklılarıyla buluşturmaya devam ediyor. Fuarda, toptancı, perakendeci ve üretici şirketler, ürünlerine ait yenilikleri bir çatı altında tanıtma fırsatını yakalarken, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, akıllı TV ve akıllı telefonlara yönelik, tüketici eğilimleri, uygulamalar, tüketici eğlence yönelimleri de mercek altına alınıyor.

HAYATIN İÇİNDEKİ KADAR GERÇEK GÖRÜNTÜLER

Güney Kore merkezli Samsung tarafından HD’nin 16 katı görüntü kalitesi sağlayan 8K çözünürlüklü QLED televizyonlar Berlin’de düzenlenen IFA 2018 fuarında yoğun ilgi görüyor.

Ev içi eğlencenin vazgeçilmezleri olan televizyonlardaki yeni teknolojileri değerlendiren Samsung Electronics Türkiye Ev İçi Eğlence Sistemleri Pazarlama Müdürü Erkan Yıldırım, günümüzde televizyonlarda hayatın içindeki kadar gerçek görüntü kalitesinin önem arz ettiğini söyledi.

Samsung’un 8K QLED teknolojisi ile görüntü kalitesini üst düzeye çıkardığını anlatan Yıldırım, bu yıl TV konusunda en önemli teknolojik gelişmenin 8K olduğunu belirtti.

KULLANIM KOLAYLIĞINA DA BAKILIYOR

Yıldırım, yeni teknolojinin IFA 2018’de çok yoğun ilgi gördüğünü belirterek, “8K teknolojisi ile birlikte HD’nin 16 katı görüntü kalitesine ulaşabiliyoruz. Örneğin, bir futbol maçında oyuncuların yüz ifadelerini en ince ayrıntılarına kadar görebiliyoruz. Televizyonun içindeki yapay zekâ yazılımı sayesinde 8K çözünürlükte bir kaynağa gerek olmadan görüntüler 8K çözünürlüğe yükseltilebiliyor” dedi. Tüketicilerin sadece görüntü kalitesi değil tasarım ve kullanım kolaylığı konusunda beklentilerinin arttığını ifade eden Yıldırım, yeni televizyonların bütün bağlantıları tek kablo ile sağlayarak ev içindeki görüntü kirliliğini ortadan kaldırdığını kaydetti.

YAPAY ZEKÂ VE NESNELERİN İNTERNETİ SEKTÖRÜ SÜRÜKLÜYOR

Samsung Electonics Türkiye Beyaz Eşya Pazarlama Müdürü Mustafa Tolunay Aslan ise beyaz eşyaların teknolojik gelişmelerden en çok etkilenen kategori olduğunu belirterek, yapay zekâ ve nesnelerin interneti ile birlikte sektörün farklı bir noktaya gittiğini söyledi.

Tolunay, Samsung’un bu konuda büyük Ar-Ge yatırımlarını yaptığını belirterek, “Bizi rekabette ayıran en büyük özellik; tek bir uygulama, tek bir bulut sistemi ve açık bağlantı platformu sayesinde çeşitli sistemleri birbiri ile entegre edebilme esnekliğini sağlayarak, otomobilden buzdolabına kadar günlük hayatın vazgeçilmezlerini birbirine bağlayabilmemiz” diye konuştu.

Tolunay, enerji sistemlerinden eğlence sistemlerine kadar Türkiye akıllı ev pazarının şu anda 200 milyon dolar olduğunu anlatarak, “Şu anda 400 bin evde akıllı sistemler kullanılıyor. 2022’ye kadar bu pazarın yaklaşık 1 milyar dolara çıkmasını ve akıllı eve sahip olan hane sayısının 2,7 milyon olmasını bekliyoruz. Akıllı evin en önemli faydaları; insanların zamandan tasarruf etmesini sağlaması, hayatı kolaylaştırması, verimliliği artırması ve entegrasyon kabiliyeti olarak görülürken en büyük endişe duyulan konuların ise kişisel verilerin güvenliği ve teknoloji bağımlılığı” ifadelerini kullandı.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 09:36
  1. Samsung Electonics Türkiye
  2. Teknoloji fuarı IFA
  3. Almanya

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Teknoloji üreten yerli firmalar destek bekliyor
    1. Teknoloji üreten yerli firmalar destek..
    2. Üçüncü nakil sonuçları açıklandı
    3. Almanya’da “dijital inovasyon”..
    4. Yapay zekâlı akıllı hoparlör HUAWEI AI..
    5. Ağustos ayı enflasyon rakamları..
    6. EYT emeklilikte yaşa takılanların..
    7. BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat..
    8. AK Parti'de parti dışı aday sürprizi
    9. Rusya'da helikopter düştü! 3 kişi öldü
    10. Fizibill ile kendi muhasebenizi..
    11. PKK'nın sözde yöneticisi gözaltına..
    12. Meteorolojiden Doğu Karadeniz'e..
    13. Dell’den ultra ince monitör
    14. Almanya’da buluşup teknolojiyle zirve..
    15. ABD'nin kağıttan imparatorluğu..
    16. Abdulhamit Gül: Türk yargısı gücünü ve..
    17. Astsubay ve polis çatıştı! 1 ölü
    18. Numan Kurtulmuş: ABD bizi kaybetmeyi..
    19. Şanlıufra devlet ve özel yurtlar 2018
    20. Sancaktepe'de polis ve astsubay..
    Erdoğan karşıtları tepiniyor! "Dur Fazıl dur, bir çuval inciri b.. etme!"
    Erdoğan karşıtları tepiniyor! "Dur Fazıl dur, bir çuval inciri b.. etme!"
    IKBY seçimleri öncesi flaş karar! Çekiliyorlar
    IKBY seçimleri öncesi flaş karar! Çekiliyorlar
    Teröristbaşı Fetullah Gülen'e yeni şarkısını dinletmiş!
    Teröristbaşı Fetullah Gülen'e yeni şarkısını dinletmiş!
    Başkan Erdoğan'ın girişimleriyle 17 yıl sonra bir ilk!
    Başkan Erdoğan'ın girişimleriyle 17 yıl sonra bir ilk!
    İlber Ortaylı'dan korkutan uyarı! Açlık kapıda
    İlber Ortaylı'dan korkutan uyarı! Açlık kapıda

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Halkbank'a kur operasyonunun ardında onlar çıktı
    Halkbank'a kur operasyonunun ardında onlar çıktı
    ABD'den dengeleri değiştirecek öneri: Ürdün ve Filistin birleşsin
    ABD'den dengeleri değiştirecek öneri: Ürdün ve Filistin birleşsin