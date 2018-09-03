Almanya’da buluşup teknolojiyle zirve yaptılar

Berlin Messe Fuar Merkezi’nde 31 Ağustos’ta başlayan ve 5 Eylül 2018 tarihine kadar sürecek olan IFA 2018 Fuarı, son gelişmeleri teknoloji meraklılarıyla buluşturmaya devam ediyor. Fuarda, toptancı, perakendeci ve üretici şirketler, ürünlerine ait yenilikleri bir çatı altında tanıtma fırsatını yakalarken, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, akıllı TV ve akıllı telefonlara yönelik, tüketici eğilimleri, uygulamalar, tüketici eğlence yönelimleri de mercek altına alınıyor.

HAYATIN İÇİNDEKİ KADAR GERÇEK GÖRÜNTÜLER

Güney Kore merkezli Samsung tarafından HD’nin 16 katı görüntü kalitesi sağlayan 8K çözünürlüklü QLED televizyonlar Berlin’de düzenlenen IFA 2018 fuarında yoğun ilgi görüyor.

Ev içi eğlencenin vazgeçilmezleri olan televizyonlardaki yeni teknolojileri değerlendiren Samsung Electronics Türkiye Ev İçi Eğlence Sistemleri Pazarlama Müdürü Erkan Yıldırım, günümüzde televizyonlarda hayatın içindeki kadar gerçek görüntü kalitesinin önem arz ettiğini söyledi.

Samsung’un 8K QLED teknolojisi ile görüntü kalitesini üst düzeye çıkardığını anlatan Yıldırım, bu yıl TV konusunda en önemli teknolojik gelişmenin 8K olduğunu belirtti.

KULLANIM KOLAYLIĞINA DA BAKILIYOR

Yıldırım, yeni teknolojinin IFA 2018’de çok yoğun ilgi gördüğünü belirterek, “8K teknolojisi ile birlikte HD’nin 16 katı görüntü kalitesine ulaşabiliyoruz. Örneğin, bir futbol maçında oyuncuların yüz ifadelerini en ince ayrıntılarına kadar görebiliyoruz. Televizyonun içindeki yapay zekâ yazılımı sayesinde 8K çözünürlükte bir kaynağa gerek olmadan görüntüler 8K çözünürlüğe yükseltilebiliyor” dedi. Tüketicilerin sadece görüntü kalitesi değil tasarım ve kullanım kolaylığı konusunda beklentilerinin arttığını ifade eden Yıldırım, yeni televizyonların bütün bağlantıları tek kablo ile sağlayarak ev içindeki görüntü kirliliğini ortadan kaldırdığını kaydetti.

YAPAY ZEKÂ VE NESNELERİN İNTERNETİ SEKTÖRÜ SÜRÜKLÜYOR

Samsung Electonics Türkiye Beyaz Eşya Pazarlama Müdürü Mustafa Tolunay Aslan ise beyaz eşyaların teknolojik gelişmelerden en çok etkilenen kategori olduğunu belirterek, yapay zekâ ve nesnelerin interneti ile birlikte sektörün farklı bir noktaya gittiğini söyledi.

Tolunay, Samsung’un bu konuda büyük Ar-Ge yatırımlarını yaptığını belirterek, “Bizi rekabette ayıran en büyük özellik; tek bir uygulama, tek bir bulut sistemi ve açık bağlantı platformu sayesinde çeşitli sistemleri birbiri ile entegre edebilme esnekliğini sağlayarak, otomobilden buzdolabına kadar günlük hayatın vazgeçilmezlerini birbirine bağlayabilmemiz” diye konuştu.

Tolunay, enerji sistemlerinden eğlence sistemlerine kadar Türkiye akıllı ev pazarının şu anda 200 milyon dolar olduğunu anlatarak, “Şu anda 400 bin evde akıllı sistemler kullanılıyor. 2022’ye kadar bu pazarın yaklaşık 1 milyar dolara çıkmasını ve akıllı eve sahip olan hane sayısının 2,7 milyon olmasını bekliyoruz. Akıllı evin en önemli faydaları; insanların zamandan tasarruf etmesini sağlaması, hayatı kolaylaştırması, verimliliği artırması ve entegrasyon kabiliyeti olarak görülürken en büyük endişe duyulan konuların ise kişisel verilerin güvenliği ve teknoloji bağımlılığı” ifadelerini kullandı.