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Dünya Almanya'da bir 'yamyam' tutuklandı
Dünya

Almanya'da bir 'yamyam' tutuklandı

Almanya'nın başkenti Berlin'de ormanlık bir alanda insan kemikleri bulunmasının ardından polis cinsel şiddet kaynaklı cinayet ve "insan eti yemek" şüphesiyle bir kişiyi tutukladı. Uzmanlar, üzerinde et bulunmayan kemiklerin 2 ay önce kayıplara karışan 44 yaşındaki bir adama ait olduğunu belirledi.

Yeniakit Publisher
2020-11-21 00:56:00 -
Almanya'da bir 'yamyam' tutuklandı

Alman medyasına yansıyan haberlere göre; adli tıp uzmanları, 8 Kasım'da parkta gezenler tarafından bulunan kemiklerin, 5 Eylül'den bu yana kendisinden haber alınamayan elektrik mühendisi Stefan T.'ye ait olduğunu belirledi.

Polis, iz takip köpeklerinin yönlendirmesi sonucu matematik mühendisi olduğu belirlenen 41 yaşındaki Stefan R.'nin Berlin'deki evine ulaştı.

Bütün şüpheler yamyamlığa işaret ediyor

 

Berlin merkezli BZ gazetesine konuşan bir polis yetkilisi, bulunan kemiklerden birinin üzerinde hiç et bulunmadığını belirtirken, Stefan T.'nin yamyamlık kurbanı olduğuna dair güçlü şüphenin oluşmasına yol açan başkaca kanıtlar olduğunu da söyledi. Zanlı Stefan R.'nin internette yamyamlıkla ilintili sohbet odalarını ziyaret ettiği belirtiliyor.

5 Eylül'den beri kayıptı

Cinayet kurbanı Stefan T. bir elektrik mühendisiydi ve 5 Eylül gecesi ayrıldığı eve bir daha geri dönmedi. Ev arkadaşları Stefan T.'nın kayıplara karıştığını bildirdi.

2006'daki yamyamlık olayıyla benzetildi

Alman medyası, 2006'da hapse giren Armin Meiwes vakasıyla bu olay arasında benzerlik kurdu. Armin Meiwes, insan eti yemekle ilgilenen kişilerden oluşan bir sohbet odasında kurbanıyla tanışmıştı. İşlediği cinayeti kameraya alan 44 yaşındaki Meiwes'in 43 yaşındaki kurbanını kendi cinsel arzuları doğrultusunda öldürdüğü belirlenmişti.

 

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