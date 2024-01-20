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Dünya Almanya'da aşırı sağa karşı gösteri
Dünya

Almanya'da aşırı sağa karşı gösteri

Yeniakit Publisher
2024-01-20 19:14:00 -
Almanya'da aşırı sağa karşı gösteri

Almanya'da birçok kentte bir araya gelen 100 binden fazla gösterici aşırı sağı protesto etti.

Frankfurt, Hannover, Düsseldorf, Stuttgart, Kassel, Dortmund, Halle, Erfurt, Nürnberg ve diğer kentlerde toplanan 100 binden fazla gösterici, Almanya'da "aşırı sağa geçit yok" mesajı verdi.

"Demokrasiyi savun" sloganı atılan gösterilerde, "Naziler ve antisemitler sınır dışı edilmelidir", "Demokrasi için aşırılık yanlılarına karşı hep birlikte", "Faşizm bir alternatif değildir" yazılı pankartlar taşındı.

Hannover'deki mitingde Aşağı Saksonya Eyalet Başkanı Stephan Weil, insanları aşırı sağa karşı net bir duruş sergilemeye ve insan hakları ile demokrasiyi savunmaya çağırdı.

Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Başbakanı Hendrik Wüst Düsseldorf'ta yaptığı konuşmada, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisini (AfD) "tehlikeli bir Nazi partisi" olarak nitelendirdi.

Almanya'da ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve aşırı sağcılığı eleştiren sloganlar atan göstericiler, AfD'li siyasetçilere tepki gösterdi.
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Anayasayı Koruma Dairesi Başkanı Thomas Haldenwang ise Westdeutsche Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada, "Halkımızın sessiz çoğunluğunun aşırılığa ve antisemitizme karşı net bir tavır alması arzu edilen bir şeydir. Neyse ki şu anda pek çok insan buna karşı gösteri düzenliyor." ifadelerini kullandı.

AfD'nin gizli bir toplantıda göçmenleri sınır dışı planlarının sızmasının ardından özellikle sendikalar, sivil toplum örgütleri halkı aşırı sağa karşı gösterilere katılmaya çağırıyor.

Almanya'da birçok siyasetçi ve seçmen, yabancı ve Müslüman karşıtı olarak bilinen AfD'nin yasaklanmasından yana görüş bildiriyor.

AfD, Federal Mecliste 78 milletvekiliyle temsil ediliyor.

Kaynak: AA

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