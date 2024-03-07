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Avrupa Almanya yüksek faizler altında bocalıyor! Şirketler geri çekilme kararı aldı
Avrupa

Almanya yüksek faizler altında bocalıyor! Şirketler geri çekilme kararı aldı

Yeniakit Publisher
2024-03-07 11:58:00 -
Almanya yüksek faizler altında bocalıyor! Şirketler geri çekilme kararı aldı

Alman ekonomik düşünce kuruluşu ifo, geçtiğimiz 18 ay içinde Almanya'daki şirketler, yüksek faiz oranları nedeniyle planladıkları yatırımları ortalama yüzde 8,4 oranında azalttıklarını bildirdi.

ifo araştırmacısı Manuel Menkhoff yaptığı açıklamada, "Bu bulgu, ifo Schnelldienst'te yayınlanan Aralık 2023 ifo İş Anketi'nden elde edilen miştir. Şirketler yüksek faiz oranlarına enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynaklarına önemli ölçüde daha az yatırım yaparak yanıt veriyor. Ayrıca araştırma ve geliştirme harcamalarını da azaltıyorlar" dedi.

"Ankete katılan tüm şirketler arasında yatırımlardaki ortalama azalma yüzde 8,4 olmasına rağmen, şirketlerin yüzde 80'inin yatırım planlarını hiç değiştirmediğini de görüyoruz" değerlendirmesini yapan ifo araştırmacısı Lea Best, yatırım planlarını değiştiren şirketlerin sadece yüzde 20'sine bakıldığında, yatırımdaki düşüşün yüzde 41'den fazla olduğunu vurguladı.

Yatırımlardan vazgeçme oranında sektöre bağlı olarak farklılıklar olduğun belirten ifoı, özellikle inşaat şirketlerinin yüksek faiz oranları nedeniyle yatırımlardan vazgeçtiklerini belirtti.

İnşaat sektöründe yatırımlarda ortalama düşüş yüzde 10'un biraz altında gerçekleşirken, ankete katılan ticaret şirketleri arasındaki ortalama yatırım düşüşü de yüzde 9,3 ile genel ortalamanın üzerinde gerçekleşti.

İmalat şirketleri ortalama yüzde 8,2 daha az yatırım yaparken, hizmet sağlayıcılar arasında ise bu oran yüzde 7,4 oldu.
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