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Spor Almanya Teknik Direktörü Joachim Löw bir Türk futbolcuya hayran kaldı
Spor

Almanya Teknik Direktörü Joachim Löw bir Türk futbolcuya hayran kaldı

Almanya Teknik Direktörü Joachim Löw, Almanya ile Türkiye'nin 3-3 berabere kaldığı maçta bir gol atıp harika bir performans ortaya koyan Efecan Karaca'ya hayran kaldı. Löw, Şenol Güneş'e 'Kim bu çocuk?' diye sormayı ihmal etmedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-09 10:19:00 - 2020-10-09 10:22:13
Almanya Teknik Direktörü Joachim Löw bir Türk futbolcuya hayran kaldı

Almanya’yla deplasmanda 3-3 berabere kaldığımız tarihi gecede gündem Efecan Karaca’ydı. Maçtan sonraki gün bile Alanyasporlu yıldızın performansı ve hikayesi çok konuşuldu.

2. Lig’den bu yana Turuncu-Yeşilli formayı giyen, Şenol Güneş döneminde A Milli Takım’a kadar yükselmeyi başaran ve Almanlar’a karşı kariyerinde ikinci kez 11’de Ay-Yıldızlı formayı sırtına geçiren 31 yaşındaki Efecan, ortaya koyduğu performansla herkesi mest etti.

“Kim bu çocuk''

Fanatik'in haberine göre; attığı gol kadar Alman savunmasına her topla buluşmasında zor anlar yaşatan oyuncuyu Joachim Löw de çok beğendi. Gol düellosuna sahne olan maçın ardından Şenol Güneş’le vedalaşırken kısa bir maç değerlendirmesi de yapan dünyaca ünlü hoca, Efecan Karaca’yı kast ederek, “Kim bu çocuk! Daha önce adını duymamıştım. Yine iyi bir yetenek çıkarmışsın” ifadeleriyle Güneş’e övgü yağdırdı.

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