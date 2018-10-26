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Almanya Suudilere resti çekti!

Öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı olayına ilişkin Suudilere yaptırımlar sürüyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Olay aydınlatılana kadar Suudi Arabistan'a silah yok" açıklamasını yaptı.

26 Ekim 2018 Cuma 16:41
Almanya Suudilere resti çekti!

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nı olayının ardından Riyad yönetimine tepkiler devam ediyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Kaşıkçı cinayeti aydınlanana kadar Suudi Arabistan'a silah yok" açıklamasında bulundu.

Telefonda görüştüler

Federal Basın ve Enformasyon Dairesinden yapılan açıklamada, Başbakan Merkel’in, bugün Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz ile telefonda görüştüğü belirtildi.

Şansölye Merkel'in, görüşmede, gazeteci Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesini sert bir şekilde kınadığı ifade edilen açıklamada, olayın tam olarak nasıl cereyan ettiğinin acilen aydınlatılması gerektiğini de vurguladığı aktarıldı.

Açıklamada, "Şansölye, Suudi Arabistan’a hızlı, şeffaf ve inandırıcı bir aydınlatmayı sağlama çağrısında bulundu" ifadelerine yer verildi.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 16:41
  1. İstanbul
  2. Merkel
  3. Suudi Arabistan

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