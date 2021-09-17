Almanya onu konuşuyor: Mesut Özil engel oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde Alman ekibi Eintracht Frankfurt'un konuğu olan Fenerbahçe mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Mesut Özil'in golüne Alman ekibi Lammers ile karşılık verdi, Lammers'in ikinci golü ofsayta takılırken, Pelkas'ın penaltısında dönen topu Berisha ağlara yollasa da VAR kararıyla gol geçersiz sayıldı. Son anlarında büyük gerginlik yaşanan maç sonrası Alman basını, Eintracht Frankfurt'un Fenerbahçe karşısında bir puanı kurtardığını yazdı.

Eintracht Frankfurt - Fenerbahçe karşılaşması başından sonuna nefesleri kesti, özellikle son anları büyük heyecana sahne oldu. İşte Alman basınından Eintracht Frankfurt - Fenerbahçe maçı manşetleri...

"Özil'in dönüşü! Önce gol sonra gerginlik. Üzücü olan tek şey Mesut Özil'e atılan maddelerdi. Mesut buna öpücük ile karşılık verdi. 1-1 biten Frankfurt ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın sonlarına doğru tansiyon yükseldi."(Bild)

"Var draması"

"Özil attı, Lammers eşitledi, Trapp kurtardı... Maçın sonlarındaki VAR dramasının ardından Frankfurt, Fenerbahçe karşısında bir puanı kurtardı." (Kicker)

"Eski dünya şampiyonu Mesut Özil'in gol attığı karşılaşmada Eintracht Frankfurt, Avrupa sahnesine galibiyetle dönme fırsatını kaçırdı." (Sky.de)

"Son anları büyük heyecana sahne olan maçta Eintracht Frankfurt, Kevin Trapp'ın kurtardığı penaltı sayesinde Fenerbahçe karşısında sahadan beraberlikle ayrıldı." (Sport1)

"Eintracht beraberlik için savaştı!"

"Eintracht beraberlik için savaştı! Son anları nefes kesen maçın uzatma dakikalarında Kevin Trapp penaltı kurtardı, Eintracht Frankfurt, Mesut Özil'in gol attığı maçta Sam Lammers'le bir puanın sahibi oldu."(Sportschau)

"Eski dünya şampiyonu Mesut Özil, Eintracht Frankfurt'un Avrupa sahnesine galibiyetle dönüşüne engel oldu." (sport.de)

"Almanya'daki ilk resmi maçında gol attı"

"3 yıl önce milli takımdan öfkeyle ayrılan Mesut Özil, Almanya'daki ilk resmi maçında gol attı, Fenerbahçe zorlu Frankfurt deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrıldı." (dpa-international)