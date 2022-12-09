Almanya Milli Takım’ında peş peşe ayrılıklar! O 3 isim ayrılıyor

Almanya, Kosta Rica’yı 4 -2 mağlup etse de gruptan çıkamadı. Maçtan sonra Thomas Müller, milli takımı bıraktığını açıkladı. 33 yaşındaki Müller “Her şeyi aşkla yaptım. Birlikte harika zamanlar geçirdik, her maçta yüreğimi sahaya koymaya çalıştım.” dedi.

Milli takımı bırakan bir diğer isim ise Eden Hazard oldu. Alman oyuncu, ayrılığını sosyal medya hesabından açıkladı. Hazard, “Bugün bir sayfa çeviriyoruz. Sevginiz, eşsiz desteğiniz için teşekkür ederim. 2008’den beri paylaştığımız tüm keyifli anlar için teşekkür ederim. Bugün milli takım kariyerimi sonlandırmaya karar verdim. Bir sonraki nesil hazır. Sizi çok özleyeceğim çocuklar.” ifadelerini kullandı.

Son olarak milli takımı bırakmayı düşünen yıldız isim ise İlkay Gündoğan. Almanya'nın Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından İlkay Gündoğan sürpriz bir karar almaya hazırlanıyor. 32 yaşındaki futbolcunun milli takımı bırakma kararı aldığı ve kısa süre içerisinde bunu açıklayacağı belirtildi.

“Ben Müslüman bir ailedenim"

The Athletic'e açıklamalarda bulunan Alman milli oyuncu İlkay Gündoğan, Katar'da yapılan Dünya Kupası'nda, "Ben Müslüman bir ailedenim. Dünya Kupası'nın Katar'da düzenleniyor olması tüm Müslümanlar için gurur verici." ifadelerini kullanmıştı.