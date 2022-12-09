  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Putin'den sert tehdit: Yeryüzünden sileriz

FETÖ bu kez BM'ye sızdı! Enes Kanter'in son icraatini Türk yetkililer patlattı

Ülkede bir ilk oldu! O ülkeye C919 teslim edildi! Yolcu uçağı 2023'te seferlerde...

Bakan Soylu videoyu sosyal medyada ifşa etti! Kılıçdaroğlu bu kez faka bastı

“Seni MİT’e alacağız” deyip kandırdılar... Genç kıza tecavüz tuzağı... Okul müdürü ve arkadaşı çıktı

Doları bırakıp apar topar Türk Lirası'nın peşine düştüler! Herkes şaşkın

Çıkacağı tarihi ve fiyatını açıkladılar! Apple'ın otomobilinde son dedikodular

Bloomberg Suudi Arabistan hamlesini duyurdu: Türkiye için fırsat kolluyor

Çin'de Türkiye şaşkınlığı: Çığır açtılar

Hayret ki ne hayret! Karamollaoğlu bu karikatürü çizenlerle nasıl yol yürür?
Spor Almanya Milli Takım’ında peş peşe ayrılıklar! O 3 isim ayrılıyor
Spor

Almanya Milli Takım’ında peş peşe ayrılıklar! O 3 isim ayrılıyor

Katar’da düzenlenen Dünya Kupası’nda, Almanya’nın gruptan çıkamamasıyla beraber takımda ayrılıklar yaşanıyor. İşte milli takım'a veda eden isimler..

Yeniakit Publisher
2022-12-09 20:27:00 -
Almanya Milli Takım’ında peş peşe ayrılıklar! O 3 isim ayrılıyor

Almanya, Kosta Rica’yı 4 -2 mağlup etse de gruptan çıkamadı. Maçtan sonra Thomas Müller, milli takımı bıraktığını açıkladı. 33 yaşındaki Müller “Her şeyi aşkla yaptım. Birlikte harika zamanlar geçirdik, her maçta yüreğimi sahaya koymaya çalıştım.” dedi.

 

Milli takımı bırakan bir diğer isim ise Eden Hazard oldu. Alman oyuncu, ayrılığını sosyal medya hesabından açıkladı. Hazard, “Bugün bir sayfa çeviriyoruz. Sevginiz, eşsiz desteğiniz için teşekkür ederim. 2008’den beri paylaştığımız tüm keyifli anlar için teşekkür ederim. Bugün milli takım kariyerimi sonlandırmaya karar verdim. Bir sonraki nesil hazır. Sizi çok özleyeceğim çocuklar.” ifadelerini kullandı.

 

Son olarak milli takımı bırakmayı düşünen yıldız isim ise İlkay Gündoğan. Almanya'nın Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından İlkay Gündoğan sürpriz bir karar almaya hazırlanıyor. 32 yaşındaki futbolcunun milli takımı bırakma kararı aldığı ve kısa süre içerisinde bunu açıklayacağı belirtildi.

 

“Ben Müslüman bir ailedenim"

The Athletic'e açıklamalarda bulunan Alman milli oyuncu İlkay Gündoğan, Katar'da yapılan Dünya Kupası'nda, "Ben Müslüman bir ailedenim. Dünya Kupası'nın Katar'da düzenleniyor olması tüm Müslümanlar için gurur verici." ifadelerini kullanmıştı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23