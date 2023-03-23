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Dünya

"Almanya mı bizi kıskanıyor" diye dalga geçenler iyi okusun! İstanbul Havalimanı rekor kırarken...

Yeniakit Publisher
2023-03-23 13:58:00 -
"Almanya mı bizi kıskanıyor" diye dalga geçenler iyi okusun! İstanbul Havalimanı rekor kırarken...

EUROCONTROL şubat ayına ilişkin hava trafik raporuna göre, İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. Almanya'da ise şartların kötülüğü nedeniyle havalimanı çalışanları grevde!..

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü'nün (EUROCONTROL) şubat ayına ilişkin hava trafik raporuna göre, İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. Almanya'da Münih ve Hamburg havalimanlarında çalışan personelin uyarı grevleri nedeniyle uçuşlarda gecikme ve aksamaların yaşandığı bildirildi.

Münih Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, güvenlik ve yer personelinin uyarı grevinin bu sabah yerel saatle 08.00'de başladığı ve öğleden sonra 14.00'te sona ermesinin beklendiği ifade edildi.

Bazı güvenlik kontrolü kapılarının açılmadığı havalimanının açıklamasında gecikmelerin ve aksamaların sınırlı olduğu belirtilirken uçuşu olan yolcuların havalimanına mümkün olduğunca erken gelmeleri tavsiye edilip daha uzun bekleme sürelerini göze almaları gerektiği belirtildi.

Hamburg Havalimanı'nda ise dün gece başlayan uyarı grevinin 24 saat sürmesi bekleniyor.

Havalimanında bugün planlanan 252 uçuştan herhangi birinde şu ana kadar herhangi bir iptal yaşanmadığı, yaşanabilecek gecikmelere yönelik yolcuların önlem alması gerektiği belirtildi.
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