Almanya Kudüs'teki terör saldırısını kınadı, tepki gösterdi! Açıklamada: İsrail ve Filistinli makamlar işbirliği...

Almanya, İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te bir Yahudi yerleşim birimindeki sinagoga düzenlenen saldırıyı kınadı.Almanya Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier, İsrailli mevkidaşı Isaac Herzog ile telefonda görüştü ve Kudüs'te meydana gelen terör şiddetinden dolayı başsağlığı diledi.

Steinmeier görüşmede, "Kudüs'te bir sinagoga düzenlenen ve 7 kişinin öldüğü korkunç terör saldırısı bizi derinden sarstı. Bu acımasız terör şiddetini en sert biçimde kınıyoruz. Düşüncelerim kurbanların aileleri ve İsrail'de yas tutanlarla birlikte." ifadesini kullandı.

Almanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Doğu Kudüs'teki korkunç terör saldırısının şiddetle kınandığı belirtilerek, "Uluslararası Holokost Anma Günü'nde Şabat'ı kutlarken bir sinagogun önünde Yahudilere saldırmak çirkindir ve bu suç hiçbir şekilde haklı çıkarılamaz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, teröristlerin nefret tohumları ekmeye ve barışı imkansız kılmaya yönelik acımasız hesaplarının tutmaması, bu yıl her iki tarafta da çok sayıda kişinin öldüğü şiddet sarmalının devam etmemesi gerektiği ifade edildi. Diyalog çağrısı yapılan açıklamada, terörün sona ermesi için İsrail ve Filistinli makamlar arasındaki işbirliğine ve diyaloğa her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.