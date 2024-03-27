Almanya Konsolosluğu önünde anlamlı eylem!

Antisiyonist Rabbii Grup, Almanya'nın İsrail’e verdiği desteği kınamak ve bu desteği kesmelerini istemek için Almanya Konsolosluğu’nda bir eylem gerçekleştirdi. Konsolosluk önünde şu açıklamalarda bulundular:

“Darüsselam cemiyeti yani selam, dünya barışı cemiyeti adına ve anti siyonist Rabbii, Rab'tan taraf, Hak'tan taraf bir grup arkadaş olarak şu anda İstanbul'dan bir grup Müslüman olarak Filistin'e destek vermek o mazlumlara mağdur ve dünyanın son hür beldesine o bebeklere, kadınlara, çocuklara, yaşlılara, hastalara, aç bırakılanlara sahip çıkmak ve zalim, şeytani, satani, siyoni çeteye karşı, emperyal sisteme karşı batılıların Avrupa'nın şu anda da özellikle Almanya'nın verdiği desteği kınamak ve bu desteği kesmelerini istemek için buradayız.

Ve diyoruz ki Ey Almanya, sen bu eşekten daha önce düştün, bu badireyi yaşadın ve holokostu yaşadın. Orada sınırlı bir holokost diyorum şu andakine göre. Şu andaki holokostun, katliamın, soykırımın çok fevkinde bir şey. Şu anda çok daha kötü bir belaya bulaşıyorsun Almanya, Avrupa, Amerika, çok kötü bir suça ortak oluyorsun. Yıllar önce Almanya'da işlediğin o katliamın halen ceremesini çekiyorsun. Peki şu anda ne akla hizmet daha büyük bir belanın içine giriyorsun? Ve bu Siyonilere destek oluyorsun. Suç ortağı oluyorsun. Bu korkunç bir bela, bunun faturasını ömür boyu ödeyemezsiniz. Millet olarak devlet olarak ahirete kalacak olan ilahi mahkemeye kalacak olan tarafı zaten baki de şu dünyada bile insanların vicdanında mahkum olacaksın. Mahpus olacaksın. Ve yüzünüz hiç gülmeyecek. Hep yüzünüz düşük olacak. Şu anda bile bunun kompleksiyle davranıyorsunuz ama suç ve suçlu psikolojisiyle daha büyük bir suça bulaşıyorsunuz.

O açıdan biz Almanya'yı ve başbakanları Scholzu uyarıyoruz. Netanyahu'ya ondan atfedilen bilgiye göre diyor ki biz Almanya'yla anlaştık. Zaten Amerika'yla, Avrupa'yla, İngiltere'yle, Fransa'yla anlaştı da biz diyoruz ki Almanya'yla da anlaştık, Hamas’ı bitireceğiz. Ne demek bu Hamas? Bu ordusu olan, devleti olan bir askeri yapı değil. Bizim Kurtuluş Savaşı'ndaki, Antep'teki, Urfa'daki, Maraş'taki gibi sivil halk Yani direniş hareketi. Biz bu savaşı bitirdik Kurtuluş Savaşı'nı. Ama onlar yüz beş yıldır bu haksız hadsiz güç hasebiyle dengesiz savaşı halen devam ettiriyorlar. O küçücük bir kara parçasına yedi düvel Amerika’sı, Avrupa'sı, İngiltere'si, Fransa'sı hepsi uçuşmuş, üşüşmüş.

O devleti bile olmayan, ordusu bile olmayan, o sivil halka, Hamas’a, Kassam’a dünyanın en dehşet silahlarını yağdırıyorlar. Korkunç bir şey. Şu anda biz de oruçtayız. Onların açlığına ortak oluyoruz. Onlar yüz yetmiş gündür doğru dürüst yiyip içemiyorlar. Buna yürek dayanmaz, güçten ahlak dayanmaz. İnsan aklı bunu nasıl kabul eder? Ama sözde çağdaş, ilerici, gelişkin, medeni topluluklar sus pus, hatta destek oluyor zulme, medeniyetiniz batsın. İnsanlık, insanlık bin yıl geriye gitti. İsa'yı katleder gibi İsa'nın çocuklarını katlediyorlar orada. Zekeriya'ya Yahya'ya yaptıkları gibi. Korkunç bir şekilde Nebileri ateşe attıkları gibi ateş bombası atıyorlar. Her türlü kimyasalı kullanıyorlar. Ve biz buna itiraz ediyoruz.

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Bugün de Almanya Konsolosluğu önünde bunu yapmaya çalışıyoruz. Almanlara diyoruz, “Siz yönetiminize sahip çıkın.” Bazı Avrupa ülkelerinde, İspanya'da, İrlanda'da, iskoçya bazı Latin Amerika ülkelerinde Küba, kolombiya, Venezule, Brezilya vatandaşlar, Güney Afrika, Yemen buna itiraz ediyor. Fevc fevc insanlar buna itiraz ediyor. Aynı şekilde Alman halkına da sesleniyoruz, “Hükümetinize sahip çıkın. Bu yüzü karalığı bir daha yaşamayın. Bir daha mahcup olmayın.” Sizin Yahudilere karşı bir mazeretiniz vardı. Çünkü onlar göçmen olmalarına rağmen Almanya ekonomisine sahip olmaya kalktılar. Bugün tüm dünya ekonomi ve emeğini sömürüyorlar. Global tefecilik yapıyorlar. Almanya holokostta bir mazeretiniz vardı.

Bu kirli Gazze savaşında hiçbir bahane olamaz. Almanya’daki katliam kendi ülkesinde olmuştu. Siyoni ise Filistin’de Filistinliye soykırım ötesi muamele uyguluyor. Holokost en fazla 5 yıl için sürmüştü. Filistinli soykırımı 105 yılı geçti. Hitler bir günde en fazla127 bebek öldürmüştü. Siyoni katil günlük 178 bebek öldürüyor. Ey Almanya, Avrupa, Dünya nasıl bu dehşet suça ortak olursunuz? Susmak bile korkunç.

Antisemitik olmak suçtur ama böyle bir şey yok. Asıl suç semitizm ırkçılığıdır ve çok yaygındır. Daha kötüsü ırkçılık karşıtlığı olan antisemitizm suçlanıyor. Yavuz hırsız, yavuz cani meselesi. Hem de öyle bir antisemitizm algısı korkusu oluşturulmuş ki dünya esir alınmış. Antisemitizm şarttır. Almanya ve dünya bu haksız kabustan uyanmalı. Yoksa bu sindirme ile siyoni kanser tüm insanlığı tehdit etmekle kalmıyor, işgal ediyor, köleleştiriyor. İnsanlık ölüyor, bitiyor. Şeytani krallık kuruluyor.”

Kaynak: Son Saat