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Dünya Almanya kimyasal saldırıdan kurtuldu
Dünya

Almanya kimyasal saldırıdan kurtuldu

Almanya’da kimyasal saldırı hazırlığında oldukları gerekçesiyle biri İranlı iki kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2023-01-09 15:37:00 -
Almanya kimyasal saldırıdan kurtuldu

Düsseldorf Savcılığından yapılan açıklamaya göre, Castrop Rauxel kentinde yaşayan 32 yaşındaki İranlı, siyanür ve risin gibi kimyasal maddelerden temin ettiği ve muhtemel bir kimyasal saldırı planladığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Şüphelinin kaldığı adrese çok sayıda polis ve Robert Koch Enstitüsünden (RKI) uzmanların katılımıyla operasyon düzenlendiği kaydedilen açıklamada, İranlı zanlı ile yanındaki diğer kişinin gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldükleri bilgisi paylaşıldı.

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