Almanya kimyasal saldırıdan kurtuldu

Düsseldorf Savcılığından yapılan açıklamaya göre, Castrop Rauxel kentinde yaşayan 32 yaşındaki İranlı, siyanür ve risin gibi kimyasal maddelerden temin ettiği ve muhtemel bir kimyasal saldırı planladığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Şüphelinin kaldığı adrese çok sayıda polis ve Robert Koch Enstitüsünden (RKI) uzmanların katılımıyla operasyon düzenlendiği kaydedilen açıklamada, İranlı zanlı ile yanındaki diğer kişinin gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldükleri bilgisi paylaşıldı.