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Gündem Almanya Kılıçdaroğlu’nun üstünü çizdi! Popülaritesi yok
Gündem

Almanya Kılıçdaroğlu’nun üstünü çizdi! Popülaritesi yok

Alman ZDF kanalında Türkiye'deki 2023 cumhurbaşkanlığı seçimleri analiz edildi. Alman kuruluşta yapılan yayında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için "Hırslı ama halkta popülaritesi yok" ifadelerine yer verildi.

Yeniakit Publisher
2023-02-03 07:22:00 -
Almanya Kılıçdaroğlu’nun üstünü çizdi! Popülaritesi yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa'daki desteğini de kaybetmeye başladı. Türkiye'de düzenlenecek seçimleri mercek altına alan Alman ZDF kanalında, Kılıçdaroğlu'nun aday olmak istediğini ancak CHP Genel Başkanı'nın, halk arasında bir popülerliğe sahip olmadığı belirtildi.

Batı medyası, Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı seçim sürecini yakından takip ediyor. Bu süreçte yaptıkları analiz haberlerle de muhalefete desteklerini gizlemeyen Batı medyası zaman zaman 6'lı masaya öğütler bile veriyor. Almanya merkezli ZDF kanalı da Türkiye'deki seçimleri analiz eden bir yayına imza attı.

"Halk arasında pek popüler değil"

Altılı masanın, Başkan Erdoğan'a karşı aday arayışı içinde olduğu belirtilerek şu ifadelere yer veridi:

"Muhalefet, deneyimli bir şekilde kampanya yürüten Erdoğan'a karşı kimin sahaya çıkacağını tartışıyor. Altılı masa, seçim programını açıkladı, şimdi ise ortak cumhurbaşkanı adayının kim olması gerektiğine bir an önce karar vermek istiyor. Kılıçdaroğlu'nun hırsları var ama halk arasında pek popüler değil."

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