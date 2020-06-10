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Aktüel

Almanya, kara sınırlarındaki kontrolleri 15 Haziran’a kadar kademeli kaldıracak

Yeniakit Publisher
2020-06-10 15:43:23 -
Almanya, kara sınırlarındaki kontrolleri 15 Haziran’a kadar kademeli kaldıracak

BERLİN (AA) – Almanya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle kara sınırlarında başlattığı kontrolleri 15 Haziran’a kadar kademeli olarak sonlandıracak.

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, bakanlar kurulunun ardından düzenlediği basın toplantısında, pandemi nedeniyle başlatılan kara sınırlardaki kontrollerin 15 Haziran’a kadar kademeli olarak kaldırılması için Federal Polis Teşkilatına talimat verdiğini belirtti.

İtalya’dan hava yoluyla gelenlere yönelik kontrollerin de 15 Haziran'dan itibaren sonlandırılacağını aktaran Seehofer, İspanya’dan gelenlere yönelik kontrollerin ise 21 Haziran’da kaldırılacağını ifade etti.

Seehofer, haziran sonunda Avrupa Birliği'nde (AB) seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasını beklediğini, böylelikle AB’de yeniden serbest dolaşıma geçileceğini kaydetti.

- Sınır kontrolleri 16 Mart'ta başlamıştı

Almanya, Kovid-19 önlemleri kapsamında 16 Mart’ta Avusturya, İsviçre, Fransa, Lüksemburg ve Danimarka sınırlarında kontroller yapmaya başlamıştı.

15 Mayıs’ta Fransa, İsviçre ve Avusturya sınırındaki kontrolleri gevşeten Almanya, Lüksemburg sınırındaki kontrolleri 16 Mayıs’tan sonra kaldırmıştı.

Danimarka ile kontrollerin kalkması için görüşmeler yapılmıştı.

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