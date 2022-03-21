Almanya ile Katar arasında sıvılaştırılmış doğal gaz anlaşması!

Almanya, Rusya gazına olan bağımlılığını azaltmak hatta sona erdirmek için arayışa girdi. Bu minvalde Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar ile görüşmeler yapan Almanya farklı iş birliklerine imza attı.

Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, sıvılaştırılmış doğal gaz ithali için Katar ile işbirliği yapmayı kabul etti. Habeck, Doha'da Katar Emiri ile yapılan görüşmelerde iki ülke arasında "uzun vadeli bir enerji ortaklığı" üzerinde anlaşmaya varıldığını söyledi.

Habeck, enerji ortaklığının "En iyi senaryoda, Avrupa'nın ve her şeyden önce Alman altyapısının genişlemesiyle bir şeylerin sağlanabileceğine dair sözleşmeye dayalı garantiler almamız" anlamına geldiğini ifade etti.