  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Almanya ile Katar arasında sıvılaştırılmış doğal gaz anlaşması!
Dünya

Almanya ile Katar arasında sıvılaştırılmış doğal gaz anlaşması!

Almanya Rusya gazına olan bağımlılığını azaltmak için Katar ile sıvılaştırılmış doğal gaz anlaşması yaptı. İki ülke arasında uzun vadeli bir enerji ortaklığı üzerine anlaşmaya varıldı.

Yeniakit Publisher
2022-03-21 07:36:00 -
Almanya ile Katar arasında sıvılaştırılmış doğal gaz anlaşması!

Almanya, Rusya gazına olan bağımlılığını azaltmak hatta sona erdirmek için arayışa girdi. Bu minvalde Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar ile görüşmeler yapan Almanya farklı iş birliklerine imza attı.

Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, sıvılaştırılmış doğal gaz ithali için Katar ile işbirliği yapmayı kabul etti. Habeck, Doha'da Katar Emiri ile yapılan görüşmelerde iki ülke arasında "uzun vadeli bir enerji ortaklığı" üzerinde anlaşmaya varıldığını söyledi.

Habeck, enerji ortaklığının "En iyi senaryoda, Avrupa'nın ve her şeyden önce Alman altyapısının genişlemesiyle bir şeylerin sağlanabileceğine dair sözleşmeye dayalı garantiler almamız" anlamına geldiğini ifade etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay