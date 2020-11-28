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Dünya Almanya: Haberlerden kaygılıyız
Dünya

Almanya: Haberlerden kaygılıyız

Almanya'nın, İranlı nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesinden sonra bu ülkeden gelen haberlerden kaygılı olduğu ifade edildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-28 20:22:00 -
Almanya: Haberlerden kaygılıyız

Almanya Dışişleri Bakanlığından bir sözcü, ülke medyasına yaptığı açıklamada, İranlı nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesinin ardından temkinli olunması çağrısında bulundu.

Sözcü, gerilime hiç ihtiyaç duyulmadığı bir dönemde Farihzade'nin öldürülmesinin bölgedeki tansiyonu yeniden artıracağını söyledi.

"İran’dan gelen haberlerden kaygılıyız." diyen sözcü, tüm tarafları gerilimin daha da artmasına yol açabilecek adımlardan kaçınmaya çağırdı.

İran nükleer programının kilit isimlerinden Fahrizade, dün Tahran eyaletine bağlı Abserd ilçesinde aracına düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmişti.

Ruhani suikasta cevap verileceğini söylemişti

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bilim insanı Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesinin İsrail'in tuzağı olduğunu ve suikasta cevabın uygun bir zamanda verileceğini söylemişti.

Ruhani, suikastın ardında İsrail'in olduğunu ve ABD Başkanı Donald Trump'ın görevden ayrılmadan "kaos" hedeflediğini ifade etmişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı, İsrail'i tehdit etmişti

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Hüseyin Selami de Fahrizade'nin ölümünden İsrail'i sorumlu tutarak, Tel Aviv'i tehdit etmişti.

Selami, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Siyonistler nükleer bilimcimizi öldürdü ancak bu adımın karşılığını nerede verdiğimizi kendileri bilir. Biz açıklamıyoruz fakat onlar biliyor. Geçmişte sahada hiçbir adımı karşılıksız bırakmayacağımızı gösterdik." demişti.

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