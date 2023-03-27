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Dünya Almanya greve gidiyor!
Dünya

Almanya greve gidiyor!

Yeniakit Publisher
2023-03-27 10:23:00 -
Almanya greve gidiyor!

Almanya'da en büyük iki ulaşım sendikasının grev kararı nedeniyle bugün ulaşımın durma noktasına gelmesi bekleniyor.

Almanya'da en büyük iki ulaşım sendikasının grev kararı nedeniyle bugün ulaşımın durma noktasına gelmesi bekleniyor.

Almanya'da bu gece yarısından itibaren başlatılan ve 24 saat süreceği belirtilen grevden havaalanları, limanlar, demir yolları, otobüsler ve metrolar etkilenecek.

Sendikalar, üyelerinin ülke genelinde artan yaşam maliyetiyle başa çıkmalarına yardımcı olmak için daha yüksek ücretler talep ediyor.

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