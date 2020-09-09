Almanya erkek civcivlerin itlafını 2022'den itibaren yasaklayacak

BERLİN (AA) - Almanya'da Gıda ve Tarım Bakanı Julia Klöckner tarafından verilen kanun tasarısına göre, ülkede, üretim artığı olarak görülen erkek civcivlerin parçalanarak itlaf edilmesi 2022'den itibaren yasaklanacak.

Gıda ve Tarım Bakanlığından yapılan açıklamada, civcivlerin cinsiyetinin yumurtada belirlenerek erkek civcivlerin doğmamasının sağlanması gerektiği belirtildi.

Açıklamada bugün kullanılan yöntemlerle kuluçka döneminin 9 ve 14'üncü günleri arasında yumurtadaki civcivin cinsiyetinin belirlenebildiğini ve bunun daha erken bir zamana çekilmesi için araştırmalar yapıldığı ifade edildi.



Erkek civcivlerin yumurtlamadıkları ve et verimleri düşük olduğu için doğduktan sonra makinelere atılıp, ezilip gazla öldürülmesi hayvan hakları kuruluşları tarafından eleştiriliyordu.



Yumurta üreticilerinin erkek civcivlere karşı yöntemlerini protesto eden havyan hakları kuruluşları, her yıl Almanya’da 45 milyon ve dünya çapında da 2,5 milyar erkek civcivin bir günlükken itlaf edildiğini belirtiyor.



