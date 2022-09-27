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Dünya Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'ten İran’a yaptırım çağrısı
Dünya

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'ten İran’a yaptırım çağrısı

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, İran’da Emini’nin ölümü üzerine başlayan protestoları bastırmak için şiddet uygulanmasından dolayı bu ülkeye karşı yaptırım kararı alınması gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-09-27 02:41:00 -
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'ten İran’a yaptırım çağrısı

Baerbock, Alman Haber Ajansı DPA’ya yaptığı açıklamada, İran’da barışçıl protestoları ölümcül şiddetle bastırma girişiminin cevapsız kalmaması gerektiğini belirtti.

Avrupa Birliği (AB) kapsamında bu konunun hızlı bir şekilde ele alınmasını ve olaylara ilişkin sonuçların çıkarılmasını talep eden Baerbock, "Benim için buna, sorumlulara karşı yaptırımlar da dahildir." ifadesini kullandı.

Baerbock, bir toplumun durumu konusunda kadın haklarının önemli bir ölçüt olduğunu vurgulayarak, “Bir ülkede kadınlar güvende değilse kimse güvende değildir.” değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Alman Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christian Wagner, Berlin’de düzenlenen basın toplantısında İran’ın Berlin Büyükelçisinin Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı bilgisini paylaştı.

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyelerince gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında Tahran ve ülkenin batısındaki kentlerde protestolar başlamıştı.

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