Almanya Başbakanı'ndan tarihi geri adım! 'NATO’nun Rusya’da rejim değişikliği hedefi...'

Scholz, devlet televizyonu ARD’ye yaptığı açıklamada, NATO veya ABD Başkanı Joe Biden’ın Rusya’da rejim değişikliği hedeflemediğini söyleyerek, “Beyaz Saray’da onunla uzun uzun konuşma şansım oldu ve bu konuları da tartıştık” dedi.

ABD Başkanı Biden, Cumartesi günü Polonya’nın başkenti Varşova’da yaptığı konuşmada, “Ukrayna’daki savaşın Putin’in büyük bir stratejik başarısızlığı olduğu artık kanıtlanmıştır” demişti.

Önümüzde uzun bir savaş olduğuna dikkat çeken Biden, Putin’e atıfta bulunarak, “Tanrı aşkına, bu adam iktidarda kalmamalı” ifadelerini kullanmıştı.

Varşova’da bir mülteci kabul merkezini ziyaret eden Biden ayrıca kendisine yöneltilen bir soruya yanıt verirken, Putin’i bir ‘kasap’ olarak nitelendirmişti.

Bunun ardından Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada, “Başkan’ın söylemek istediği şey, Putin’in gücünü komşularında ya da bölgede göstermesine izin verilemeyeceği idi. Yoksa Putin’in Rusya’daki (siyasi) gücünden ya da bir rejim değişikliğinden bahsetmiyordu” ifadeleri yer almıştı.

Almanya Başbakanı, söz konusu açıklamasına şu ifadelerle devam etti;

“Demokrasinin, özgürlüğün ve hukukun her yerde bir geleceği var. Bence demokraside yaşamak, insan olarak sahip olduğumuz derin arzudur. Ancak bu özgürlük için mücadele etmek halkların ve ulusların görevidir.”

Devletlerin bütünlük ve egemenliğinin ihlal edilmemesi gerektiğinin altını çizen Scholz, Almanya’dan Kiev’e yönelik silah sevkiyatlarıyla ilgili bir soruya ise, “Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Batı tarafından verilen silahlar Ukraynalıların büyük başarılar elde etmesine izin veriyor” diye yanıt verdi.