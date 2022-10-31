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Dünya Almanya Başbakanı Scholz'dan Türkçe başsağlığı mesajı
Dünya

Almanya Başbakanı Scholz'dan Türkçe başsağlığı mesajı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Solingen kentinde 29 Mayıs 1993'te ırkçılar tarafından kundaklanan evlerinde çıkan yangında ailesinin 5 ferdini yitiren Mevlüde Genç için Türkçe ifadeler bulunan başsağlığı mesajı paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-10-31 01:23:00 - 2022-10-31 01:25:38
Almanya Başbakanı Scholz'dan Türkçe başsağlığı mesajı

Almanya Başbakanı Scholz, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Mevlüde Genç bugün vefat etti. Mevlüde Genç uzlaşının sesi olarak unutulmayacak. Mevlüde Genç 1993 yılında Solingen'de aşırı sağcıların kundaklama saldırısında iki kızını, iki torununu ve bir yeğenini kaybetti. Ailesine başsağlığı diliyorum, başınız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Türkçe ifadeler kullanıldı

Scholz'un paylaşımında "başınız sağ olsun" ifadesini Türkçe kullanması dikkati çekti.

Cenaze töreni düzenlenecek

Öte yandan, Düsseldorf Başkonsolosluğundan yapılan açıklamada da Genç için salı günü Solingen'de cenaze töreni düzenleneceği bildirildi.

Açıklamada, "Bilge Ana, merhume Mevlüde Genç'in cenazesi, 1 Kasım 2022 Salı günü saat 14.00'te, 'Untere Wernerstraße 81, 42651 Solingen'de kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacaktır." denildi.

Solingen faciası nedir?

Almanya'nın Solingen şehri 29 Mayıs 1993'te vahşi bir katliama sahne oldu. Genç ailesinin evi Alman ırkçılar tarafından kundaklandı. Mevlüde Genç, faciada iki kızını, iki torununu ve yeğenini kaybetti.

5 kişi yanarak hayatını kaybetti

Genç ailesinin bir kısmı yanan evden çıkmayı başardı ancak üst katta uyuyanlar alevlerin arasında kaldı. Yaşları 5 ile 25 arasında değişen 5 kişi feci şekilde can verdi.

Solingen katliamı mağduru olan Mevlüde Genç, yaşananlara ilişkin, "Biri itfaiyeye haber verdi. Çok geç geldi. Geldikten sonra benim gelin, 'o kapıdan girmeyin öbür kapıdan girin, çocukları kurtarmaya' dedi. Bizim söylediğimizi hiç anlamadılar belki de çocuklarım kurtulurdu" demişti.

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