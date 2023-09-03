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Dünya Almanya Başbakanı Scholz yaralandı
Dünya

Almanya Başbakanı Scholz yaralandı

Yeniakit Publisher
2023-09-03 03:52:00 -
Almanya Başbakanı Scholz yaralandı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un koşu yaparken düşerek yaralandığı duyuruldu.

Alman Haber Ajansı DPA’nın hükümet sözcüsüne dayandırdığı haberine göre, Scholz koşu yaparken düştü ve yüzünde darbeye bağlı ezilme meydana geldi.

Scholz’un Hessen eyaletinde yarın katılmayı planladığı Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) eyalet meclisi seçim kampanyası için düzenlenecek etkinliklere gitmeyeceği, hafta içinde katılacağı etkinliklerin bundan etkilenmeyeceği aktarıldı.

4 Eylül'de başbakanlık ofisinde çalışacak olan Scholz, 5 Eylül'de Münih Uluslararası Otomobil Fuarı’na (IAA) katılacak.

Scholz, Hindistan’da 8 Eylül’deki G20 Liderler Zirvesi'ne gitmeden önce 6 Eylül'de bütçe görüşmeleri kapsamında Federal Meclis'te konuşma yapacak.

Kaynak: AA
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