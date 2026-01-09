Almanya Başbakanı Merz’den "ekonomik kriz" itirafı: "Tablo endişe verici, reform şart!"

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Münih'te koalisyon ortağı Hristiyan Sosyal Birlik Partisinin (CSU) düzenlediği çalıştay sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Hem Berlin'i felç eden sabotaj eylemi hem de Almanya'nın daralan ekonomisine dair çarpıcı tespitlerde bulunan Merz, 2026 yılının ekonomik ve sosyal politikalar açısından karar yılı olacağını vurguladı.

"BERLİN'DEKİ KESİNTİ SİSTEMİN YETERSİZLİĞİNİ GÖSTERDİ"

Berlin'de 3 Ocak'ta aşırı solcu "Volkan Grubu"nun üstlendiği sabotaj eylemi sonrası yaşanan 5 günlük kesintiyi değerlendiren Şansölye Merz, altyapı güvenliğindeki açıkları kabul etti. 100 bin kişinin günlerce elektriksiz ve ısıtmasız kalmasına değinen Merz, "Berlin’de yedekleme sistemleri gerekli ölçüde mevcut değildi. Altyapımızı yüzde yüz koruyamasak da bu tür durumlar için etkili yedek sistemlere ihtiyacımız var" diyerek kapsamlı bir analiz yapılacağını duyurdu.

"SANAYİ VE ESNAF CİDDİ BASKI ALTINDA"

Almanya'nın genel ekonomik gidişatını "endişe verici" olarak niteleyen Başbakan Merz, bu durumun sadece dev sanayi kuruluşlarını değil, orta ölçekli işletmeleri ve zanaatkarları da vurduğunu söyledi. İş gücü piyasasından gelen verilerin bu negatif tabloyu doğruladığını kaydeden Merz, Alman şirketlerinin uluslararası arenada rekabet gücünü kaybettiğine dikkat çekti.

DÖRT ANA BAŞLIKTA REFORM REÇETESİ

Almanya'nın yeniden ayağa kalkabilmesi için yapısal değişimlerin kaçınılmaz olduğunu savunan Merz, fiyat rekabetini iyileştirmek için dört kritik alana odaklanacaklarını açıkladı. Başbakan; yüksek enerji maliyetleri, ağır bürokrasi, artan iş gücü maliyetleri ve yüksek vergi yükünün kırılması gerektiğini belirterek, "Eski yapıları bozmalı ve rekabet gücümüzü geri kazanmalıyız" ifadelerini kullandı.