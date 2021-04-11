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Medya Almanların Türkiye'yi hedef alan raporu buram buram FETÖ koktu
Medya

Almanların Türkiye'yi hedef alan raporu buram buram FETÖ koktu

Alman Bilim ve Politika Vakfı'nın Türkiye hakkında yayınladığı raporda, eli kanlı terör örgütü FETÖ’nün gerçek yüzü gizlenerek, “AKP Hükümeti'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sorumlu tuttuğu Gülen yapılanması...” ifadelerine yer verildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-11 12:58:00 -
Almanların Türkiye'yi hedef alan raporu buram buram FETÖ koktu

Alman Bilim ve Politika Vakfı (SWP) Türkiye hakkında skandal bir rapor yayınladı. 

2018'de yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni lekelemeye kalkışan raporda, sisteminin, siyasette ve devletin işleyişinde yol açtığı değişime dair tepki çeken ifadeler yer aldı.

Sinem Adar ile Günter Seufert tarafından kaleme alınan raporda, 2021 yılının Türkiye'si şunlar yazıldı:

"Artık meclis daha güçsüz, güçler ayrılığı baltalanmış durumda, yargı siyasallaştı, kurumlar felce uğratıldı, ekonomik sıkıntılar artıyor ve otoriter pratikler hüküm sürüyor."

42 sayfalık raporda, yasama, yürütme ve yargı alanında yaşanan son gelişmeler değerlendirilirken, Türkiye'de demokrasi ve temel haklar alanında gerilemelere dikkat çekiliyor.

"Gülen yapılanması..."

Ülke genelinde işsizliğin artmasına karşın, kamuda işe alımların arttığının ileri sürüldüğü raporda, "Kamudaki bu hızlı büyümeye rağmen devlet idaresi felce uğramış görünüyor" yorumu aktarılıyor.

DW Türkçe'de yer alan habere göre, buna yol açan nedenler sıralanırken, "AKP Hükümeti'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sorumlu tuttuğu Gülen yapılanması"na mensup ya da mensup olduğu varsayılan kişileri tasfiye etmesi, bunların yerine yapılan liyakattan uzak görevlendirmeler hatırlatılıyor.

Raporda yer alan ifadelerde teröristbaşı Fetullah Gülen'in işlediği cinayetler bir kenara bırakılarak, sadece AK Parti'nin FETÖ'yü 2016'daki darbeden sorumlu tuttuğu algısının oluşturulması, raporda Gülen ve teröristlerinin bir payı olup olmadığı sorusunu akıllara getirdi.

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