Almanların sattığı iki dev şirket artık Türklerin!

Palmet Enerji A.Ş. Üst Yöneticisi Doğanay Samuray, yaptığı açıklamada EWE Türkiye Holding bünyesindeki söz konusu şirketlerle geçen yıl martta satışa çıkarıldıklarından beri ilgilendiklerini söyledi.

"150 milyon euroluk bir işlem"

Kayserigaz ve Bursagaz dağıtım şirketlerinin satışı konusunda dün anlaşmaya vardıklarını dile getiren Samuray, "Gizlilik hükümleri gereği tam bir rakam veremiyorum ama yaklaşık 150 milyon euroluk bir işlem. Şu anda sözleşme aşamasındayız. Bürokratik süreçlerin bu yılın ilk çeyreği itibarıyla tamamlanacağını öngörüyoruz" dedi.

Samuray, halihazırda Erzurum ve Gebze'de gaz dağıtım faaliyetlerinde bulunduklarını belirterek, gaz dağıtım sektöründe daha da büyümek istediklerini ve sektördeki başka şirketleri de satın almak amacıyla izlediklerini kaydetti.