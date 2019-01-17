0553 313 94 23

Almanların sattığı iki dev şirket artık Türklerin!

Almanya merkezli EWE Türkiye Holding bünyesinde bulunan Kayserigaz ve Bursagaz dağıtım şirketlerini yaklaşık 150 milyon euro bedelle Palmet Enerji A.Ş satın aldı.

17 Ocak 2019 Perşembe 16:57
Almanların sattığı iki dev şirket artık Türklerin!

Palmet Enerji A.Ş. Üst Yöneticisi Doğanay Samuray, yaptığı açıklamada EWE Türkiye Holding bünyesindeki söz konusu şirketlerle geçen yıl martta satışa çıkarıldıklarından beri ilgilendiklerini söyledi.

"150 milyon euroluk bir işlem"

Kayserigaz ve Bursagaz dağıtım şirketlerinin satışı konusunda dün anlaşmaya vardıklarını dile getiren Samuray, "Gizlilik hükümleri gereği tam bir rakam veremiyorum ama yaklaşık 150 milyon euroluk bir işlem. Şu anda sözleşme aşamasındayız. Bürokratik süreçlerin bu yılın ilk çeyreği itibarıyla tamamlanacağını öngörüyoruz" dedi.

Samuray, halihazırda Erzurum ve Gebze'de gaz dağıtım faaliyetlerinde bulunduklarını belirterek, gaz dağıtım sektöründe daha da büyümek istediklerini ve sektördeki başka şirketleri de satın almak amacıyla izlediklerini kaydetti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 16:57
  1. Erzurum
  2. EKONOMİ Haberleri
  3. Palmet Enerji A.Ş
  4. Palmet Enerji
  5. Palmet
  6. EWE Türkiye Holding
  7. Kayserigaz
  8. Bursagaz

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Berlusconi AP vekilliğine aday oluyor
    1. Berlusconi AP vekilliğine aday oluyor
    2. GÜNCELLEME - Ayakkabısından eroin..
    3. Motosiklet hırsızlığı zanlıları..
    4. "Dream" yakıt ikmali için Bodrum'da
    5. TBMM Genel Kurulu
    6. Zimbabve'deki petrol fiyatlarındaki..
    7. Zimbabve'deki petrol fiyatlarındaki..
    8. Gürcistan'da kızamık salgını
    9. TBMM Başkanı Yıldırım'ın kabulleri
    10. Sürücünün el frenini çekmediği..
    11. Kaybolan 17 yaşındaki Melisa, her..
    12. Yolsuzluğu araştıran gazeteci öldürüldü
    13. Yangında mahsur kalan 14 kişi..
    14. Beşiktaşlı Vida'dan Erdoğan'a anlamlı..
    15. Şanlıurfa'da minibüs ile otomobil..
    16. Havalimanları Yer Hizmetleri..
    17. "Tekstilkent" ile Erzurum'da 4 bin..
    18. Komşular cama bakınca gördüler! 18..
    19. Kazada 4 yakınını kaybeden çocuğun..
    20. Galatasaray, Ozan Kabak'ı KAP'a bildirdi
    En gözde 'kediciği' de Adnan Oktar'ı sattı! Bomba itiraflar
    En gözde 'kediciği' de Adnan Oktar'ı sattı! Bomba itiraflar
    CHP-İP ittifakı HDP'li ismi aday gösterdi!
    CHP-İP ittifakı HDP'li ismi aday gösterdi!
    Prof. net konuştu! 'Bunu yapmazsak ABD'nin üzerimizde operasyon yapmasına müsaade etmiş olacağız'
    Prof. net konuştu! 'Bunu yapmazsak ABD'nin üzerimizde operasyon yapmasına müsaade etmiş olacağız'
    Bakan müjdeli haberi verdi! 'Hiçbir ücret ödenmeyecek'
    Bakan müjdeli haberi verdi! 'Hiçbir ücret ödenmeyecek'
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?

    Günün Karikatürü

    17 Ocak 2019
    Başörtüsü düşmanı zır cahiller Nutuk bile okumuyor! İşte Atatürk'ün Türk kadını için yazdığı cümleler...
    Başörtüsü düşmanı zır cahiller Nutuk bile okumuyor! İşte Atatürk'ün Türk kadını için yazdığı cümleler...
    Şok iddia! "CHP için Abdullah Gül ve Mason Locası devrede"
    Şok iddia! "CHP için Abdullah Gül ve Mason Locası devrede"