Almanların ağzı açık kaldı! TOGG hakkında söylediklerine bakın

Türkiye'nin yerli otomobili için ön siparişler, Trumore dijital platformu ve Togg internet sitesi üzerinden 16-27 Mart tarihlerinde alınacak.

Togg, "T10X" adını verdiği akıllı cihazı 953 bin TL'den başlayan fiyatla satışa sunuyor.

Kullanıcı odaklı cihaz, akıllı yaşam çözümleriyle sürekli internetin içinde ve uzaktan güncellenebiliyor.

Almanya'da gündem oldu

İki farklı donanım seviyesi ve iki batarya seçeneğiyle öne çıkan T10X, Almanya'nın gündemine oturdu.

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Elektrikli araçlara ilişkin gelişmeleri paylaşan "Inside EVs" adlı internet sitesi, "Togg T10X: Türk elektrikli SUV'u 2024'ün sonunda bize gelecek." diye yazdı.

Türkiye'deki teslimatların mart ayı sonunda başlayacağı belirtilirken, 2024'ün sonlarında da Batı Avrupa pazarına ihracat yapılmasının planlandığı bilgisi paylaşıldı.

Aynı haberde, aracın çeşitli özelliklerinden de bahsedildi.

"Auto motor sport" adlı internet sitesi de Togg SUV T10X'in satış fiyatının 47 bin euro seviyesinde olduğunu okurlarına aktardı.

Milli bir proje kapsamında Türkiye'de üretilen elektrikli otomobilin piyasaya sürüldüğü, SUV T10X'i Sedan'ın takip edeceği kaydedildi. Araçların, Alman pazarına girmesinin beklendiği ifade edildi ve şöyle denildi:

Togg T10X'in üretimi Ekim 2022'de Gemlik fabrikasında başlamıştı. 2023 gibi erken bir tarihte burada 18 bin adet araç üretilecek. Önümüzdeki beş yıl içinde üretimin yılda 175 bin adede çıkarılması hedefleniyor.

Togg C-SUV 2023 özellikleri

Koltuk sayısı: 4

Boyutlar (mm): 4599 uzunluk, 1886 genişlik, 1676 yükseklik

Aks mesafesi (mm): 2890

Motor (kW): 150 / 300

Beygir (HP): 200 / 400

Motor seçenekleri: Arkadan itiş / Dört çeker

Menzil (km): 300 / 500

0-100 hızlanma (sn): 7.6 / 4.8

Bagaj hacmi (lt): 450

Togg T10X fiyatları

Togg T10X V1 RWD Standart Menzil (310 km)160 kW : 953.000 TL

Togg T10X V2 RWD Standart Menzil (310 km)160 kW: 1.055.000 TL

Togg T10X V2 RWD Uzun Menzil (510 km) 160 kW: 1.215.000 TL