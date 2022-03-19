Almanlardan şoke eden iddia! Lavrov’un uçağı...

Alman Bild Gazetesi, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ilgili bir anda dünya gündemine oturan iddia ortaya attı.Rus bakanın Çinli yetkililerle görüşmek üzere büyük bir Rus heyetiyle uçağa bindiği ancak uçağın Pekin’e inmek yerine Moskova’ya geri döndüğü aktarıldı. Lavrov’un da içerisinde olduğu uçağın 2 bin 800 kilometre yol kat ettikten sonra Moskova’nın Sheremetyevo havaalanına indiği belirtildi.

Bild’e göre bunun iki nedeni olabilir: Ya Pekin yönetimi Lavrov’u kabul etmek istemedi ya da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Lavrov’a geri dönmesini emretti.

Lavrov ise Pekin'e giden bir uçakta olduğu iddialarını reddetti.