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Almanlardan Erdoğan sözleri! 'Kilit isim haline geldi'

Almanya'da, Türkiye ve Erdoğan'ın Suriye için attığı adımlara ilişkin bir makale yayımlandı. Makalede Türkiye ve Erdoğan'dan övgü dolu ifadelerle bahsedildi.

31 Aralık 2018 Pazartesi 13:09
Almanlardan Erdoğan sözleri! 'Kilit isim haline geldi'

Almanlar, Türkiye ve Erdoğan'ın Suriye'de attığı adımlara övgüde bulunan bir makale yayımladı. Makalede, Türkiye ve Erdoğan'ın başarılı askeri operasyonlar ve diplomasi ile sahada nasıl en kilit role sahip aktör haline geldiği irdelendi.

Alman haber ağı Tagesschau'da ARD'nin İstanbul muhabiri Karin Senz imzalı "Erdoğan ve Suriye: Havadaki tüm toplar" adlı makalede, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ısrarlı ve isabetli girişimleriyle Suriye sahasındaki artan önemli rolünü kaleme alındı.

"Erdoğan kilit isim haline geldi"

Muhabir, şu anki yıllara nazaran önceki dönemlerde daha pasif bir siyaset izlendiğini ve hiç kimsenin rol biçmediği Türkiye'nin sahadaki başarılı adımlarıyla masadaki en güçlü aktörlerden biri olduğunu vurguladı. Senz "Birçoğu Suriye savaşındaki rolünü küçümsemişti. Şimdi ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi çıkarlarına da hizmet eden çatışmadaki kilit oyunculardan biri haline geldi" ifadelerini kullandı.

"Türkiye sadece mülteci alan bir ülkeydi"

Erdoğan'ın Suriye'de kilit adam olduğunu belirten gazeteci "Uzun süredir hiç kimse Türkiye'yi Suriye'de büyük oyunculardan biri olarak görmedi. Rusya, ABD ve İran büyük oyunculardı. Türkiye ise sadece mülteci alan ülkeydi. Ancak Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu rolünden memnun kalmak istemedi. Türkiye bu bölgede daha geniş bir alanı kontrol altına almış durumda. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan kilit oyunculardan biri haline geldi" dedi.

"Erdoğan zekice davranıyor"

"Erdoğan önce Fırat Kalkanı'nı yaptı. Astana sürecini başlattı. İstanbul'da Putin, Macron, Merkel ile dörtlü zirveyi topladı. Pek çok kişiyi şaşırtacak şekilde Afrin'e girdi. Putin ile görüşüyor. Kendisine nüfuz kazandırıyor" diyen gazeteci Karin Senz, Türkiye ve Erdoğan'ın izlediği, başarılı olduğu ve kendisini Ortadoğu'da nasıl ön plana çıkardığını makalenin devamında şöyle açıklıyor: "Erdoğan, Suriye savaşında kendisini diplomatik düzeyde de konumlandırmış bulunuyor. Örneğin, Astana sürecinde, Türkiye, Rusya ve İran'la birlikte aynı masada oturuyor ve ayrıca İstanbul'da Ruya ve İran'la bir zirve yapıyor. Bu zirvenin devamında, Sadece Rus mevkidaşı Vladimir Putin'i değil, aynı zamanda Şansölye Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u da davet ediyor. Türkiye ve Rusya son zamanlarda, Suriye'de aynı çıkarları paylaşmasalar bile, çok yakın çalışıyorlar. Örneğin, bu yılın başlarında Afrin'e yapılan harekat sırasında, Putin pek çok kişiyi şaşırtarak Erdoğan'ın bu operasyonu yapmasına onay verdi. İdlib'de iki ülke tampon bölge üzerinde anlaştılar. Böylece, Suriye rejiminin saldırısı önlendi. Çünkü bu bölgede yalnızca ülkenin kendi mültecilerinden hariç başka mülteciler de bulunuyor. Ve bu bölge aynı anda muhaliflerin bulunduğu bölge olarak tanınıyor. Erdoğan zekice davranıyor ve etki (nüfuz) kazanıyor."

Kaynak: Haber7

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 13:09
  1. İstanbul
  2. Almanya
  3. Merkel
  4. macron
  5. Putin
  6. Recep TayyipErdoğan

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