Almanlardan dikkat çeken Türkiye açıklaması!

Alman ekonomisini Türkiye’de resmi olarak temsil eden Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (AHK Türkiye), hükümetin iş dünyasıyla yürüttüğü reform görüşmelerine destek verdi. AHK Türkiye Başkanı Markus Slevogt, ilk etapta atılan adımlarla uluslararası yatırımcıların Türkiye’ye ilgi gösterdiğini belirterek, "Türkiye gibi bir ülke, Uganda veya benzeri bir ülke gibi, üçüncü dünya ülkeleri reyting düzeyinde olamaz. Sosyal hayatımızın her boyutundaki her tür reform, yatırımcıların dünyasında olumlu algılanabilecek reformlardır" dedi.

Türkiye’deki yatırım ortamını değerlendiren Slevogt, bir yatırım lokasyonu olarak Türkiye’deki, para politikası ve genel ekonomi politikası konularındaki son gelişmelere dikkat çekerek, “Uluslararası yatırımcılar arasında kesinlikle daha fazla ilgi uyandıran ilk adımlarını gördük. Para politikası kararları alındıktan sonra son 2-3 hafta içinde uluslararası yatırımcılardan bu kararların karşılığında gelen sermaye girişlerini siz de takip etmişsinizdir” ifadelerini kullandı.

Değerinin altında

Slevogt, şöyle devam etti:

“Türkiye’nin reytingine bakarsak, 21 yıldır Türkiye’de yaşayan, Türkiye’nin kalitesini gören, Türkiye’nin yaşam standardını gören, Türkiye’nin yetkinliğini gören, bu ülkenin bölgedeki imkanlarını da gören benim gibi biri için Türkiye gibi bir ülke, Uganda veya benzeri bir ülke gibi, üçüncü dünya ülkeleri reyting düzeyinde olamaz. Sosyal hayatımızın her boyutundaki her tür reform, yatırımcıların dünyasında olumlu algılanabilecek reformlardır. Ve tabii ki, bu yola ve bu adımları atmaya devam edersek, kesinlikle daha olumlu algılanabilir ve bir yatırım ülkesi olarak Türkiye’ye duyulan güveni daha da güçlendirebiliriz. Ben geçmişte Türkiye’ye bankacı olarak gelmiştim. Bankacılıktan, yatırım faaliyetlerinden, şirket alım satım işlerinden gelen biri olarak, Türkiye’nin gerçek değerinin altında değerlendirildiğini ve burada ek reformlarla yatırımcıların dikkatini çekebilecek fırsatlar olduğunu görüyorum.”

İlişkiler gelişmeli

Türkiye ile ekonomik ilişkilerinin aynı seviyede kalmasını değil, geliştirilmesini istediklerini ifade eden Slevogt, AB’nin Türkiye ile Gümrük Birliği’ni yeniden şekillendirmesi ve genişletmesiyle yakından ilgilendiklerini söyledi. Bu yönde İtalyan, Fransız, Hollandalı ve Belçikalı iş dünyasıyla da görüştüklerini kaydeden Slevogt, “Avrupa ile Türkiye arasındaki iletişimin olumlu bir şekilde değişmeye devam edeceğini, her iki tarafta da alınan kararların olumlu kararlar olacağını ve her iki tarafta da ticaret ve yatırımı teşvik edecek olumlu reform adımları olacağını umuyoruz. Çünkü bu, ilgili herkes için bir kazan-kazan durumu” diye konuştu.

Salgın gölgesinde yatırım ortamı

AHK Türkiye, World Business Outlook 2020 araştırmasıyla koronavirüs sürecinde Türkiye’deki yatırım ortamını mercek altına aldı. Araştırmaya göre, Türkiye’deki oda üyesi şirketlerin ekonomiye olan olumlu bakışı bahar aylarına göre yükseldi. Şirketlerin yüzde 34’ünün konjonktürel gerileme belirtisi ise devam ediyor. Türkiye’de en büyük risk olarak döviz kurlarının görüldüğüne dikkat çekilen araştırmada, “Şirketlerin yüzde 84’ü her şeyden önce seyahat kısıtlamalarından olumsuz etkilenmekte” denildi. Araştırmada şu tespitler yer aldı:

“Şirketlerin yüzde 38’inin gelecekteki ticari beklentileri daha iyi olacağı yönünde. 2020 ilkbaharında bu şekilde düşünenler sadece yüzde 17 idi. Çoğunluk yüzde 57 ile konjonktürel gelişimi daha kötü, ayrıca yüzde 4’ü çok daha kötü olarak değerlendirmekte. Şirketlerin sadece yüzde 17’si daha iyi bir konjonktürel gelişim beklerken yüzde 22’si aynı kalacağı kanısında. Şirketlerin yüzde 43’ü daha az yatırım düşünmekte. Yüzde 21 daha çok personel almayı planlamakta. Buna karşılık yüzde 32 personel sayısında azalma bekliyor. Yatırım havası puslu görünüyor ve 2018 sonbaharıyla kıyaslanabilecek düzeyde.” (Milliyet)