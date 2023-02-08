Almanlar yazdı: Bu deprem bizde olsa tüm ülke yıkılırdı!

Bütün Türkiye, Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem ile sarsıldı.

Depremin üzerinden geçen zamanda vatandaşlar, kurtarma ekipleri ve Mehmetçik el birliğiyle çalışıyor.

Yüzyılın felaketi olarak adlandırılan deprem dünya basınında da yer buldu.

"Deprem Almanya'da olsaydı" senaryosu

Alman Bild gazetesi, depremin Almanya'da olması halinde yaşanacak senaryoya dair bir haber paylaştı.

Haberde gösterilen Almanya haritasında depremin etkileyeceği bölgeler belirtildi.

"Neredeyse tüm Almanya sarsılırdı"

Haberde şu ifadeler kullanıldı:

"Ya deprem Almanya'da olsaydı? Türkiye ve Suriye'de yaşanan depremin alanı o kadar büyük ki neredeyse tüm Almanya sarsılırdı. Merkez üssü ülkemizin ortasında olsaydı, sadece en güney ve en kuzey sallanmazdı."

"Milyonlarca insan etkilenirdi"

Haberde, depremin Almanya'da olması halinde hangi bölgelerin etkileneceğine de değinilerek, "Frankfurt, Stuttgart, Wiesbaden, Dortmund, Würzburg, Mannheim ve Hannover gibi şehirler en çok zarar gören ve ağır hasar alan bölgeler olurdu. Yalnızca bu büyükşehir bölgelerinde milyonlarca insan etkilenebilirdi." denildi.