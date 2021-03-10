  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Almanlar öfkeli... İsrail İHA'ları dökülmeye başladı
Teknoloji

Almanlar öfkeli... İsrail İHA'ları dökülmeye başladı

Alman ordusuna ait İsrail üretimi Heron-1 İHA'sı, Afganistan'da ikinci kez düştü. Bayraktar TB2 İHA'sı ile karşılaştırılan silah sisteminin, bir yıllık kiralama bedeli 32 milyon dolar. Ukrayna, 60 milyon dolar karşılığında Türkiye'den 6 adet Bayraktar TB2 satın almıştı.

Yeniakit Publisher
2021-03-10 19:15:00 -
Almanlar öfkeli... İsrail İHA'ları dökülmeye başladı

Gebauerspon tarafından hazırlanan habere göre; Israel Aerospace Industries (IAI) tarafından üretilen ve Alman Ordusu tarafından kullanılan Heron-1 tipi bir İHA, Afganistan'nn Mezar-ı Şerif kentinden yaklaşık 40-50 km uzakta meydana geldi.

Almanya, Afganistan'da düşen İsrail yapımı Heron İHA'sının motorda yaşanan bir arızadan dolayı düştüğünü belirledi.

İkinci kez düştü

Söz konusu olay Kasım 2020'den bu yana Alman Ordusuna ait bir Heron insansız hava aracının karıştığı ikinci olay oldu.

Sözleşme uzatılmıştı

Almanya Federal Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri Bundeswehr, İsrail'den kiralanan Heron-I İnsansız Hava Aracı'nın kullanım süresinin uzatılması için bir sözleşmeyi geçtiğimiz yıl imzalamıştı. Söz konusu sözleşme, Birleşmiş Milletler MINUSMA (Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu) misyonu için Almanya'nın Mali'de kullandığı ve İsrail Havacılık Endüstrisi'nden (IAI) kiraladığı HERON-I İHA'yı kapsıyordu. Bölgedeki BM birliklerine istihbarat sağlamak için kullanılan İHA'nın görev süresi, 32.4 milyon ABD Doları değerindeki bu anlaşma ile 2022'ye kadar uzatılmıştı.

Türk İHA'sına göre çok daha pahalı

Almanya'nın 32.4 milyon ABD doları karşılığında bir yıllık Heron-I kiralamasının, çok yüksek maliyetli olduğu belirtiliyor. Ukrayna, 50-60 milyon ABD doları karşılığında, Türkiye'den 6 adet Bayraktar TB2 SİHA, 3 adet Yer Kontrol İstasyonu ve MAM-L mühimmatı satın almıştı.

SavunmaSanayiST

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kuruluş Osman'da Fahriye Evcen bombası!
Medya

Kuruluş Osman'da Fahriye Evcen bombası!

İzlenme rekorları kıran Kuruluş Osman dizisiyle ilgili ortaya atılan bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Bu..
İki kardeşin inşaat çukurunda ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi
Gündem

İki kardeşin inşaat çukurunda ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi

İstanbul Çekmeköy'de kaybolan 4 ve 8 yaşındaki iki kardeşin, evlerinin yakınındaki inşaat çukurunda cansız olarak bulunmalarına ilişkin soru..
Cihangir İslam'ın kardeşinden abisine ve CHP'ye sert sözler!
Siyaset

Cihangir İslam'ın kardeşinden abisine ve CHP'ye sert sözler!

CHP’ye katılan bağımsız milletvekili Cihangir İslam'ın kardeşi Cem Sahir İslam, abisini ve CHP’yi eleştiren bir yazı kaleme aldı...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay