Almanlar öfkeli... İsrail İHA'ları dökülmeye başladı

Gebauerspon tarafından hazırlanan habere göre; Israel Aerospace Industries (IAI) tarafından üretilen ve Alman Ordusu tarafından kullanılan Heron-1 tipi bir İHA, Afganistan'nn Mezar-ı Şerif kentinden yaklaşık 40-50 km uzakta meydana geldi.

Almanya, Afganistan'da düşen İsrail yapımı Heron İHA'sının motorda yaşanan bir arızadan dolayı düştüğünü belirledi.

İkinci kez düştü

Söz konusu olay Kasım 2020'den bu yana Alman Ordusuna ait bir Heron insansız hava aracının karıştığı ikinci olay oldu.

Sözleşme uzatılmıştı

Almanya Federal Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri Bundeswehr, İsrail'den kiralanan Heron-I İnsansız Hava Aracı'nın kullanım süresinin uzatılması için bir sözleşmeyi geçtiğimiz yıl imzalamıştı. Söz konusu sözleşme, Birleşmiş Milletler MINUSMA (Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu) misyonu için Almanya'nın Mali'de kullandığı ve İsrail Havacılık Endüstrisi'nden (IAI) kiraladığı HERON-I İHA'yı kapsıyordu. Bölgedeki BM birliklerine istihbarat sağlamak için kullanılan İHA'nın görev süresi, 32.4 milyon ABD Doları değerindeki bu anlaşma ile 2022'ye kadar uzatılmıştı.

Türk İHA'sına göre çok daha pahalı

Almanya'nın 32.4 milyon ABD doları karşılığında bir yıllık Heron-I kiralamasının, çok yüksek maliyetli olduğu belirtiliyor. Ukrayna, 50-60 milyon ABD doları karşılığında, Türkiye'den 6 adet Bayraktar TB2 SİHA, 3 adet Yer Kontrol İstasyonu ve MAM-L mühimmatı satın almıştı.

SavunmaSanayiST