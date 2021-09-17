Almanlar bıraktı! Kuntz Türkiye'ye geliyor
Alman Futbol Federasyonu, A Milli Takım'ın teknik direktörü olacağı konuşulan Stefan Kuntz'un sözleşmesini feshetti.
A Milli Takım 'ın teknik direktörü olacağı konuşulan Stefan Kuntz'la ilgili Almanya'da son dakika gelişmesi yaşandı.
Alman Futbol Federasyonu U21 antrenörlüğü yapan Kuntz'un sözleşmesini fesih etti.
TFF'nin 3 yıllık anlaşmaya vardığı Stefan Kuntz'un Türkiye'ye gelerek kısa süre içinde resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.
Alman teknik adamın ekibinde ayrıca Mustafa Doğan'ın olacağı öğenilmişti.