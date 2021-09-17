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Spor Almanlar bıraktı! Kuntz Türkiye'ye geliyor
Spor

Almanlar bıraktı! Kuntz Türkiye'ye geliyor

Alman Futbol Federasyonu, A Milli Takım'ın teknik direktörü olacağı konuşulan Stefan Kuntz'un sözleşmesini feshetti.

Yeniakit Publisher
2021-09-17 14:24:00 -
Almanlar bıraktı! Kuntz Türkiye'ye geliyor

A Milli Takım 'ın teknik direktörü olacağı konuşulan Stefan Kuntz'la ilgili Almanya'da son dakika gelişmesi yaşandı.

Alman Futbol Federasyonu U21 antrenörlüğü yapan Kuntz'un sözleşmesini fesih etti.

TFF'nin 3 yıllık anlaşmaya vardığı Stefan Kuntz'un Türkiye'ye gelerek kısa süre içinde resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

Alman teknik adamın ekibinde ayrıca Mustafa Doğan'ın olacağı öğenilmişti.

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