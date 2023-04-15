Alman zırhlıları Ukrayna'nın hizmetinde

29 Mart 2023’te sosyal medyada yayımlanan bir videoda Almanya’nın hibe ettiği ilk Marder 1A3 ZMA’ların Ukrayna Ordusu’nun hizmetine girdiği görüldü.

13 Ocak 2023’te Almanya Savunma Bakanlığı’nın web sitesinde Almanya’nın Ukrayna’ya 40 adet Marder ZMA ve bir batarya Patriot hava savunma sisteminin de bulunduğu bir dizi askeri yardımı Ukrayna’ya vereceğine dair bir liste yayımlanmıştı.

5 Mart 2023 tarihinde ise Alman Rheinmetall, Ukrayna için 40 adetten fazla Marder ZMA’nın yenilendiğini açıklamıştı. Ayrıca yıl sonuna kadar da, yaklaşık 100 adet Marder 1A3 ZMA’nın teslim edilmesi bekleniyor.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, şu anda aktif olarak Sovyet yapımı BMP-1 ve BMP-2 ZMA kullanmakta. Ukrayna, Marder 1A3 ZMA tedariki ile daha fazla avantaja sahip modern ZMA’lara sahip olacak.

Bu kapsamda Marder 1A3, BMP-1 ve BMP-2’ye kıyasla daha gelişmiş bir zırh korumasına sahiptir. Zırhı, delici etkili savaş başlıklarına ve hafif silah ateşine karşı daha iyi direnç sağlayan aralıklı çelik plakalardan oluşur. Marder’de ayrıca aracın parçalanmaya karşı korumasını daha da artıran kaplamalar bulunmakta.

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BMP-1 ve BMP-2 ise sırasıyla 73 mm yivsiz top ve 30 mm otomatik top ile donatılmıştır. Marder 1A3 ise 20 mm RH-202 otomatik topla donanmıştır.

Marder’in otomatik topu, BMP-1’in topundan daha yüksek ateş hızına ve daha iyi isabet oranına sahiptir ve kalibresi BMP-2’nin otomatik topundan daha küçük olmasına rağmen hafif zırhlı araçlar da dahil olmak üzere çok çeşitli hedefleri etkili bir şekilde ateş altına alabilir.

Marder 1A3, BMP-1 ve BMP-2’den daha yüksek bir güç-ağırlık oranına sahiptir, bu da ona daha iyi ivmelenme ve manevra kabiliyeti sağlar. Ayrıca Marder’in süspansiyon sistemi, gelişmiş arazi yetenekleri sayesinde engebeli arazide daha etkili bir şekilde hareket edebilir.

DefenceTürk