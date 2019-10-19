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Alman vekilden haddini aşan küstah tehdit: Biz de Türkleri geri göndeririz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupalı ülkelerin bir bir yaptırım kararı alması ve harekata karşı çıkmalarına karşın "Kapıları açarız" açıklamasından sonra Almanya'da Die Partisi'nin kurucusu ve genel başkanı Martin Sonneborn, ülkedeki gurbetçilerimizi Türkiye'ye geri göndermekle tehdit etti.

19 Ekim 2019 Cumartesi 07:22
Alman vekilden haddini aşan küstah tehdit: Biz de Türkleri geri göndeririz

Almanya'da Die Partisi'nin kurucusu ve genel başkanı Martin Sonneborn, Türkiye'deki göçmenlerin, Avrupa'ya geçmelerini önlemememiz durumunda, kendilerinin de Almanya'da yaşayan Türkleri geri gönderebileceklerini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde başarıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı sırasında, Avrupalı ülkelerin bir bir yaptırım kararı alması ve harekata karşı çıkmalarından sonra, Cumhurbaşkanı Recep Tayyib Erdoğan suriyeli mültecilerin Avrupa'ya gönderilebileceğini dile getirmişti.

"3 milyon Türkle tehdit ederim"

Ülkesinde 'Mizah Partisi' olarak nitelendirilen Die Partisi'nin Alman milletvekili Erdoğan'ın bu sözlerine atfen, "Erdoğan bir kere daha bize 3 milyon Suriyeli göndermekle tehdit ederse, ben de Kreuzberg'den 3 milyon Türk'ü göndermekle tehdit ederim.'' ifadelerini kullandı.

Türkler, Alman ekonomisini uçuruyor

Almanya’da yaşayan 3,5 milyon civarında türk var. Büyük çoğunluğu Alman vatandaşı olan Türklerin de Alman toplumuna ve Alman ekonomisine entegre olduğu biliniyor. Geçmişte işçi olarak giden Türklerin torunları bugün girişimci olmuş durumda, iş yeri açıyor, üretim tesisi kuruyor. Almanya’nın üretimini, istihdamını artırıyor, ekonomik büyümesine katkı sağlıyor. 80 bin civarında Türk kökenli Alman girişimci, Almanya’da 50 farklı sektörde faaliyet gösteriyor.

Gurbetçilerden 52 milyar euroluk ciro

2017 yılı verilerine göre, Türk kökenli girişimcilerimiz yaklaşık 52 milyar euro ciro gerçekleştiriyor. Alman ekonomisine katkı sağlıyorlar. Aynı zamanda, 500 binin üzerinde istihdam sağlıyo

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Haber Tarihi: 19 Ekim 2019 Cumartesi 07:22
  1. Almanya'da Die Partisi'nin kurucusu ve genel başkanı Martin Sonneborn
  2. Türkiye'deki göçmenler
  3. Barış Pınarı Harekatı
  4. Cumhurbaşkanı Recep Tayyib Erdoğan
  5. Mizah Partisi
  6. Die Partisi
  7. Türk kökenli Alman girişimci

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  • AklAkl21 dk önce
    Gönder messen Adam değil sin ulan alman köpeğidurma bir an önce gönder hadi bakalim
  • Iste buIste bu22 dk önce
    Rezil erif adam ne güzel söylemiş yerinde bir karar zevali mülteciyi kulanyor sun seninde o kadar beslemenmultecin var orda var orda bu manipüle ne neyin nesi girişimiymiş ekonomimiz uçurtyormus kepaze rezil .almanya avrupa bi bunu yapsin da gidip akit uljesi nde doya doya ucurtsunlar ekonomisini
  • Havva tarakçı Havva tarakçı 36 dk önce
    Gönder siz açkalirsiniz bunu iyi düşünün türkülerin sayasin de insanlık medeniyet gördüz
  • Mikail okuroğlu Mikail okuroğlu 41 dk önce
    Ula yavuk türklerdi size hizmet edip ayaga kaldıran onlar canımız siz düşünün ne ...... .......ni .
  • ahmetahmet42 dk önce
    Geri zekalıya bak sen. Eee gönderde ekonomin çöksün, sonra dilenmeye ailenecek Türkiye'ye gelirsiniz. Bize Uyar. Dumkof.
  • ÖnderÖnder42 dk önce
    Göndersin. Memlekete girişimci lazım. Sermaye lazım. Zaten her yaz geliyorlar. Ne olur yani...

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