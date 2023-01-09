Alman ünlü futbolcu çıldırdı! Süper Lig'de de oynamıştı...

Kendi düzenlediği futbol yardım turnuvasında hakeme sinirlenerek oyundan atılan Lukas Podolski, sonrasında hakeme su şişesi de fırlattı.

Polonya Ligi takımlarından Gornik Zabrze forması giyen Lukas Podolski, sinirlerine hakim olamadı. Alman futbolcu, kendi düzenlediği yardım turnuvasında hakemle takıştı ve oyundan atıldı.

Hakeme su şişesi fırlattı!

Daily Mail'de yer alan habere göre Lukas Podolski, turnuvanın yarı finalinde oynanan maçta hakemle tartıştı. Tartışma sonrasında oyundan atılan tecrübeli futbolcu, kenara geldiği anlarda sinirlerine hakim olamayıp hakeme su şişesi fırlattı.

Maçı bir kişi eksik tamamlayan Lukas Podolski'nin takımı, Rot-Weiss Essen takımına mağlup oldu. Rot-Weiss Essen, finalde Blau-Weiss Lohne'yi 8-3 yenerek turnuvada şampiyon oldu.

37 yaşındaki Alman futbolcu Lukas Podolski; kariyerinde Köln, Bayerhn Münih, Arsenal ve Inter'den sonra ülkemizde de futbol oynadı. 2015'te Galatasaray'a transfer olan Podolski, sarı-kırmızılılarla 1 Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. Galatasaray'dan sonra Japonya'nın Vissel Kobe takımına transfer oldu. 2020'de ise tekrardan Türkiye'ye, bu sefer Antalyaspor'a gelen tecrübeli golcü, şimdi ise Polonya'nın Gornik Zabrze takımında oynuyor.

Ajansspor'a göre; bu sezon Polonya'da Gornik Zabrze formasıyla toplamda 16 maça çıkan Podolski, 4 gol ve 6 asistle 10 gollük bir katkı yaptı.