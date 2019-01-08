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Alman terörist öldürülünce gerçek ortaya çıktı! Kandil'e bakın ne denilerek getirilmiş

Hakkari Yüksekova'da öldürülen Jakop Riemer isimli Alman vatandaşı teröristin, Hamburg'dan 'Turnuva'ya gidiyoruz' yalanıyla kandırılarak Kandil'e getirildiği ortaya çıktı.

08 Ocak 2019 Salı 10:07
Alman terörist öldürülünce gerçek ortaya çıktı! Kandil'e bakın ne denilerek getirilmiş

Hakkâri Yüksekova'ya bağlı İki Yaka dağlarında 9 Temmuz hava araçlarının desteğinde arazi araması yapan komando birlikleri, İnsansız Hava Aracı (İHA)'nın saat 15.30 sıralarında 6 PKK'lı teröristi görüntülediğini tespit etti. Bölge'de operasyonda olan Komando Birliği'nden hemen silahlı hava aracı istendi.

'Turnuva var' diyerek...

İHA'ların eylem hazırlığındayken tespit ettiği teröristlerin bulunduğu noktanın koordinatlarının verildiği SİHA teröristleri, hava harekâtı ile etkisiz hale getirdi. Örgütün yayın organları üç gün önce etkisiz hale getirilen o teröristlerden birinin Almanya doğumlu Şiyar Gabar Kod adlı (Jakob Riemer) olduğunu açıkladı. Bu açıklama üzerine İstihbarat birimleri yaptıkları çalışmada Almanya'nın Hamburg kentinde yaşayan Luitz - Katerina Riemer çiftinin çocukları olan Jakop'un 2013'te 19 yaşındayken, okuduğu okulunun ve yaşadığı mahallenin Hentbol takımında olduğu sırada kaçırıldığını belirledi.

Erbil'den Kandil'e

Jakop Riemer'in PKK organizatörlerinin kurdukları sözde spor kulübü aracılığıyla 'Turnuva'ya katılacaksın' diyerek kandırılıp önce uçakla Kuzey Irak'a oradan da Kandil'e çıkarıldığını ve bir süre önce üs bölgesine saldırı yapmak için hazırlanan 6 kişilik grupla sınırı aşarak Türkiye'ye giriş yaptığını belirledi.

Kaynak: Sabah

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Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 10:07
  1. Jakop Riemer
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