Alman şirketinden alkışlanacak Türkiye kararı

Schauinsland Reisen ve Türk ortağı Summer Tour, deprem bölgesine 70 konteyner gönderecek.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem felaketinin ardından tüm dünyadan bölgeye yardımlar devam ediyor.

Almanya’da faaliyet gösteren tur operatörü Schauinsland Reisen ve Türk ortağı Summer Tour, Malatya’ya 70 konteyner göndereceğini açıkladı.

AirlineHaber’in aktardığına göre, şu anda tamamlanmış olan konteynerler tamamen mobilyalı. Uyku, yaşam alanı ve bir banyoya sahip konteynerlerin bu hafta Malatya bölgesine ulaşması bekleniyor.

Schauinsland Reisen Genel Müdürü Gerald Kassner, “Şubat ayının başında meydana gelen şiddetli depremin ardından hemen en iyi nasıl yardım edebileceğimizi düşündük. Yerel acentemiz Summer Tour ile birlikte deprem bölgesi için yaşam konteynırları inşa ettirmeye karar verdik. Konteynırlarla, bölgede halen devam etmekte olan büyük acıların bir nebze de olsa hafifletilmesine yardımcı olmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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