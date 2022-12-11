Alman otomotiv devi BMW i7 Çin’de piyasaya sürüldü! Tarih verildi, yepyeni bir araç

BMW i7, dünyanın açık ara en rekabetçi lüks otomobil pazarı olan Çin’de nihayet sunuluyor. BMW i7, BMW’nin elektrikli otomobil portföyünü halihazırda piyasada bulunan diğer 4 elektrikli otomobil ile tamamlayacak. Bunlar; BMW iX, BMW i4, BMW iX3 ve yalnızca Çin’de bulunan BMW i3.

BMW i7 başlangıçta yalnızca tek bir donanımla sunulacak: BMW i7 xDrive60L. Geçmişte uzun tekerlek tabanlı bir aracı ifade etmek için kullanılan ifade “L” idi ancak Çin’de satılan BMW i7, Avrupa’daki muadili ile tam olarak aynı 5.391 mm uzunluğa ve aynı 3.215 mm dingil mesafesine sahip. “L”, Çin’de standart olarak gelen arkadaki birinci sınıf koltukları ifade ediyor gibi görünüyor.

BMW i7 xDrive60L tek seçenek ancak Deluxe Paket veya M Spor Paket olarak mevcut. hwp'de yayınlanan habere göre; Her ikisi de aynı fiyata sahip: 1.495.000 RMB. Bu, cari döviz kurlarında yaklaşık 210.000 dolar. İki paket arasındaki farklar tekerlekler, iç ahşap kaplama, direksiyon simidi ve dış krom kaplama.

BMW i7, Avrupa versiyonundan bildiğimiz güç aktarma organını kullanıyor. 400 kW (544 hp) ve 745 Nm torka sahip iki elektrik motoru, bu yaklaşık 3 metrik tonluk lüks mavnayı durma konumundan 100 km/s hıza sadece 4,7 dakikada çıkarıyor. CLTC aracın 650 km’lik bir menzile sahip olduğunu söylüyor ancak WLTP 625 km’lik bir menzil olduğunu iddia ediyor. Bunlardan en gerçekçisi 499 km ile EPA.

BMW i7 xDrive60L satışa çıkarken BMW, biraz daha az güçlü olan eDrive50L versiyonunun yakında 1.2 milyon RNB veya yaklaşık 172.500 dolardan satışa sunulacağını duyurdu. Ön satış şimdi 200.000 RMB indirimle başlıyor. Bu sürüm başka pazarlarda mevcut değildir ve görünüşe göre RWD konfigürasyonu ve 340 bg gücü ile BMW i4 eDrive40’ın aktarma organlarını kullanıyor.

BMW, Çin’deki elektrikli otomobil portföyünü genişletiyor ve önümüzdeki yıl bitmeden 11 elektrikli aracını Çin pazarında satışa çıkarmayı planlıyor. Çin yapımı BMW iX1, ana rakibi Tesla Model Y ile karşılaşmak için önümüzdeki yıl yaklaşık 300.000 RMB fiyatla kardeşlerine katılacak.