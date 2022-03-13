Alman medyasından ikiyüzlülük! Bayraktar SİHA'yı göklere çıkardılar

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında 18'inci gününde de çatışmalar devam ediyor.

Ülkenin doğu kesiminde konuşlanan Rus birlikleri başkent Kiev'e doğru ilerlerken, Ukraynalı askerler ve sivil halk da direnişini sürdürüyor.

Bu süreçte Ukrayna'nın askeri kuvvetleri Bayraktar TB2'ler ile Rus birliklerine ve hava savunma sistemlerine müdahalelerini sürdürüyor.

Tüm bunlar yaşanırken, Alman Bild gazetesinin manşeti dikkat çekti.

Bild gazetesinden dikkat çeken SİHA manşeti: Umudun silahı

Bild, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşta kullanılan silahlı insansız hava aracı (SİHA) "Bayraktar TB2"leri överek "Umudun silahı" başlığını kullandı.

Bayraktar’ın Ukraynalılara umut verdiği iddia edilen haberde "Ancak Bayraktar, Ukraynalılara umut veriyor. Ukraynalılar, Rus işgalcilerle alay ederek Bayraktar hakkında şarkılar bile söylüyorlar." ifadelerine yer verildi.

Karabağ'da kullanılırken "Erdoğan'ın katil drone'u" manşeti atmıştı

Ancak, Baykar’ın üretmiş olduğu SİHA’lar, terörle mücadelede Suriye’de, Libya’da ve en son Azerbaycan'ın Karabağ'ı kurtarmasında kullanılırken Alman Bild gazetesi "Erdoğan’ın Katil Drone’u" manşetini atmıştı.