Alman malı Can Dündar'dan küstah paylaşım

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre "görevden af" talebi kabul edilen Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan görevden alındı. Lütfi Elvan'ın yerine yardımcısı Nureddin Nebati getirildi.

Türkiye'nin yeni "Hazine ve Maliye Bakanı" olan Nureddin Nebati sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Nebati yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Rabbim, kolaylaştır, zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır. İşimizde bize doğruluk ver, bizi muvaffak kıl. Sn. Cumhurbaşkanımızın şahsımı layık gördüğü Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini hayırla ifa etmeyi, bize gösterdiği güvene layık olmayı Rabbim nasip etsin inşallah."

Nureddin Nebati'nin dua ederek göreve başlaması Alman malı Can Dündar'ı fena halde rahatsız etti.

Aklınca dalga geçmeye kalkan Can Dündar, Bakan Nureddin Nebati'nin paylaşımını alıntılayarak "Aslında Diyanet'e daha yakışmaz mıydı?" dedi.

ABD bayrağına sarılarak poz veren Alman istihbaratının koruması altındaki firari vatan haini Can Dündar'ın basit bir duadan bile rahatsız olup dalga geçmeye kalkması büyük tepki toplarken "Bu vatan hainleri CHP’nin iktidara gelmesini ve ülkeye dönmeyi bekliyor" şeklinde yorumları da beraberinde getirdi.