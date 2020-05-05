  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Alman Mahkemesi'nden ECB kararı

Yeniakit Publisher
2020-05-05 13:51:18 -
Alman Mahkemesi'nden ECB kararı

BRÜKSEL (AA) - Almanya Anayasa Mahkemesi, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) uyguladığı tahvil alım programının gerekçelerini 3 ay içinde açıklamasına hükmetti.

Almanya Anayasa Mahkemesi, ECB'nin 2015 yılında uyguladığı varlık alım programlarına karşı açılan davayı karara bağladı.

Mahkeme, ECB tahvil alım programının haklı sebeplerle yapıldığının kanıtlanamaması durumunda Almanya'nın yasalarına aykırı olacağına karar verdi.

ECB'ye söz konusu programın gerekçelerini açıklamak için 3 ay süre tanıyan mahkeme, aksi halde Alman Merkez Bankası'nın programa katılamayacağına hükmetti.

Kararda, söz konusu ECB programının hiçbir zaman kapsamlı bir biçimde incelenmediği belirtildi.

ECB, 2015 yılında başlayan program kapsamında Avro Bölgesi ülkelerinden 2 trilyon avrodan fazla tahvil alımı gerçekleştirmişti.

Söz konusu program, Almanya'da yoğun biçimde tartışılmış ve bir grup siyasetçi ve akademisyen program hakkında hukuki süreç başlatmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı