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Gündem Alman kanalından kirli algı operasyonu
Gündem

Alman kanalından kirli algı operasyonu

İstiklal Caddesinde dün gerçekleşen ve 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiği alçak terör saldırısıyla ilgili canlı yayın yapan Alman kanalı Phoenix, terör örgütü PKK'yı "masum" göstermeye çalışarak skandal ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-14 16:48:00 - 2022-11-14 16:49:14

Taksim'de gerçekleşen terör saldırısıyla ilgili canlı yayın yapan Almanya kanalı Phoenix, terör örgütü PKK'yı masum göstermeye çalıştı. Sunucu "Yetkililerin ülkedeki Kürtlere karşı daha sert adımlar atacağını düşünebilir miyiz?" diyerek algı operasyonu yürüttü.

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Ferhat

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